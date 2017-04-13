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Хосеп Гвардиола надеется, что Путин и Трамп найдут выход из ситуации, сложившейся в мире

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после взрывов в Дортмунде выразил надежду, что президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпинь помогут найти выход из сложившейся ситуации.

"Мне немного страшно от того, что сейчас происходит в мира. Всем страшно от всего этого сумасшедшего мира. То, что происходит в Сирии… Надеюсь, президенты США, России и Китая вмешаются и найдут выход из этой ситуации. Если этого не случится, то неизвестно, чем всё закончится", - цитирует Гвардиолу Marca.
Теги: Гвардиола Путин
Сегодня, 22:13
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:24) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ага, эти двое нарешают...


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пока только из за их вмешательства только хуже и хуже
Регистрация: 3.11.2016
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