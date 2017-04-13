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Хосеп Гвардиола надеется, что Путин и Трамп найдут выход из ситуации, сложившейся в мире
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после взрывов в Дортмунде выразил надежду, что президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпинь помогут найти выход из сложившейся ситуации.
"Мне немного страшно от того, что сейчас происходит в мира. Всем страшно от всего этого сумасшедшего мира. То, что происходит в Сирии… Надеюсь, президенты США, России и Китая вмешаются и найдут выход из этой ситуации. Если этого не случится, то неизвестно, чем всё закончится", - цитирует Гвардиолу Marca.
"Мне немного страшно от того, что сейчас происходит в мира. Всем страшно от всего этого сумасшедшего мира. То, что происходит в Сирии… Надеюсь, президенты США, России и Китая вмешаются и найдут выход из этой ситуации. Если этого не случится, то неизвестно, чем всё закончится", - цитирует Гвардиолу Marca.
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