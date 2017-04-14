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Криштиану Роналду: Зидан прав в том, что применяет ротацию состава

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поддержал главного тренера Зинедина Зидана и отметил, что команда хорошо готова к концовке сезона.

"Апрель – сложный месяц, когда многое решается. Но наша команда готова, мы в хорошем состоянии. Зидан прав в том, что применяет ротацию состава. Мы готовы к концовке сезона", - цитирует Роналду Marca.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 08:57
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