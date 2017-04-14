Криштиану Роналду: Зидан прав в том, что применяет ротацию состава

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
09:11
Футбольная перестрелка в Виго и турецкое сумасшествие. О том, как прошли первые игры четвертьфинала Лиги Европы (2)
Футбольная перестрелка в Виго и турецкое сумасшествие. О том, как прошли первые игры четвертьфинала Лиги Европы (2)
Вчера 23:58
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в матче с "Андерлехтом" (3)
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в матче с "Андерлехтом" (3)
Вчера 23:28
Пресс-атташе УрФУ: в матче с чеченцами творился какой-то ад (7)
Пресс-атташе УрФУ: в матче с чеченцами творился какой-то ад (7)
Вчера 23:18
Владимир Быстров: "Зенит" какая-то непонятная команда (5)
Владимир Быстров: "Зенит" какая-то непонятная команда (5)
Вчера 22:19
Болельщики "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе, болельщики "Лиона" выбежали на поле (8)
Болельщики "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе, болельщики "Лиона" выбежали на поле (8)
Вчера 22:13
Хосеп Гвардиола надеется, что Путин и Трамп найдут выход из ситуации, сложившейся в мире (12)
Хосеп Гвардиола надеется, что Путин и Трамп найдут выход из ситуации, сложившейся в мире (12)
Вчера 21:47
Александр Точилин: я не праздновал выход "Динамо" из ФНЛ. Отмечать должен тот, кто туда падал (4)
Александр Точилин: я не праздновал выход "Динамо" из ФНЛ. Отмечать должен тот, кто туда падал (4)
Вчера 20:22
Пауло Дибала: горжусь, что являюсь частью "Ювентуса" (1)
Пауло Дибала: горжусь, что являюсь частью "Ювентуса" (1)
Вчера 20:18
Игорь Рабинер: Маурисио летом уйдёт из "Спартака" (12)
Игорь Рабинер: Маурисио летом уйдёт из "Спартака" (12)
Вчера 20:12
Стадион "Зенит-Арена" допущен к проведению матчей (1)
Стадион "Зенит-Арена" допущен к проведению матчей (1)
Вчера 19:43
Лев Лещенко: деньги, которые получает Погребняк - безумные для того, чтобы сидеть на лавочке (13)
Лев Лещенко: деньги, которые получает Погребняк - безумные для того, чтобы сидеть на лавочке (13)
Вчера 19:10
Алексей Игонин: в случае своей победы над "Зенитом" "Спартак" поставит точку в чемпионской гонке (7)
Алексей Игонин: в случае своей победы над "Зенитом" "Спартак" поставит точку в чемпионской гонке (7)
Вчера 19:04
Олег Яровинский: ЦСКА не продлит контракт с Чепчуговым? Даже комментировать не хочется (5)
Олег Яровинский: ЦСКА не продлит контракт с Чепчуговым? Даже комментировать не хочется (5)
Криштиану Роналду: Зидан прав в том, что применяет ротацию состава
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду поддержал главного тренера Зинедина Зидана и отметил, что команда хорошо готова к концовке сезона.
"Апрель – сложный месяц, когда многое решается. Но наша команда готова, мы в хорошем состоянии. Зидан прав в том, что применяет ротацию состава. Мы готовы к концовке сезона", - цитирует Роналду Marca.
"Апрель – сложный месяц, когда многое решается. Но наша команда готова, мы в хорошем состоянии. Зидан прав в том, что применяет ротацию состава. Мы готовы к концовке сезона", - цитирует Роналду Marca.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.