Президент "Лиона" призвал УЕФА наказать "Бешикташ" закрытием трибун

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола призвал УЕФА провести ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с "Бешикташем" при пустых трибунах после беспорядков во время первой встречи команд.Напомним, игра началась с 45-минутной задержкой из-за беспорядков, которые устроили фанаты. Перед самым стартом игры большое количество болельщиков "Лиона" выбежали на поле из-за действий фанатов "Бешикташа", запускавших пиротехнику с верхних ярусов трибун.Кроме того на трибунах произошла массовая драка, а перед матчем были зафиксированы стычки между болельщиками обоих клубов."Проведение (ответной) встречи за закрытыми дверьми будет единственным справедливым решением. Я надеюсь, что УЕФА примет все необходимые меры. Я не думаю, что мы сможем обеспечить безопасность на игре – либо без зрителей, либо на нейтральном поле.Будет трудно ехать на ответный матч с "Бешикташем", когда переполняет одержимость со всем сторон, это очень пугает", - сказал Ола.