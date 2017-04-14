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Фелипе Мело: один из игроков "Пеньяроля" назвал меня макакой

Полузащитник "Палмейраса" Фелипе Мело рассказал об инциденте по ходу матча группового турнира Кубка Либертадорес против "Пеньяроля" (3:2).

"Один из футболистов "Пеньяроля", отметившийся голом, назвал меня макакой. Возможно, у него есть проблемы с темнокожими парнями, потому что с одним из них спит его жена. Как бы там ни было, главное, что мы победили.

Согласно СМИ, оскорбил Мело форвард уругвайской команды Гастон Родригес, который позже принес бразильцу извинения.

СЭ
Сегодня, 10:55
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