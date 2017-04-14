Фелипе Мело: один из игроков "Пеньяроля" назвал меня макакой

Полузащитник "Палмейраса" Фелипе Мело рассказал об инциденте по ходу матча группового турнира Кубка Либертадорес против "Пеньяроля" (3:2)."Один из футболистов "Пеньяроля", отметившийся голом, назвал меня макакой. Возможно, у него есть проблемы с темнокожими парнями, потому что с одним из них спит его жена. Как бы там ни было, главное, что мы победили.Согласно СМИ, оскорбил Мело форвард уругвайской команды Гастон Родригес, который позже принес бразильцу извинения.