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Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
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Мирча Луческу: победа над "Спартаком" может развернуть весь чемпионат в другое русло

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказался о предстоящей схватке с московским "Спартаком" в рамках 23-го тура премьер-лиги.

"Это очень важная игра. Кто будет ментально сильнее выглядеть в этот день, какая команда покажет больший характер, та и будет владеть преимуществом.

Никаких алиби быть не может в этой игре. Эта игра может развернуть весь чемпионат в другое русло, если мы выиграем. Если не получится, то будет очень сложно.

Не думаю, что в таких играх кто-то будет думать о ничьей. Обороняясь или атакуя, обе команды будут думать о победе", - цитирует Луческу "Р-Спорт".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 12:10
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18
(5)
№18 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
все равно маловероятно, что Спартак будет терять очки в оставшихся матчах.. победа Зенита конечно вернет какие-то призрачные шансы, но боюсь, даже этого не случится - будет ничья..
Регистрация: 16.03.2010
№17 Написал: Gypsy (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
Дайте Цыгану поработать (с)

Да ты шо!


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№16 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vertel
Но если выйдут те же игроки


Других писателей у меня для вас нет. (с)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:17) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Sculptor
странно,но никто не говорит о судьях,

Ну это. Совсем недавно Мутко собрал весь свистковый состав и рассказал им, что бы 8 туров свистели ровно без скандала. Надежда на это.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№14 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 13:05) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дайте Цыгану поработать (с) yum


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№13 Написал: Sculptor (Сегодня, 12:53) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Lord_Vik
У Зенита команда по подбору исполнителей сильная.

Не слабая скажем.
У Спартака на сегодня самый главный соперник - это сами спартаковцы, точнее , моральное состояние, психология лидера. Если Макар решит этот вопрос, то проблем не должно быть.
А исполнители и у Спартака не слабые. То что Зе и Андриану появятся, я почему то не сомневаюсь. Итальянец их в Уфе раньше времени убрал от греха подальше. Все таки играя в Уфе, он держал в уме игру в Москве.

странно,но никто не говорит о судьях,при ровном судействе Спартак думаю уступить не должен,но люди в черном могут многое,матч в Питере тому пример, а для всех и меня в том числе, более обидно когда так прибивают,поэтому пусть без судейских ошибок и победит сильнейший
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: Nastas (Сегодня, 12:41) #
  • +1
  •  (9)

Цыганское чувство юмора.. ну даже выиграете что дальше?
Остальные 7 туров тоже? не смешите мои носки!
Регистрация: 26.02.2017
№11 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:38) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Мда.. Цыган, если спартак проиграет даже нам и коням все равно они будут первыми!!! Наша задача бороться за зону ЛЧ!!! А в конце сезона с тобой расстаться!
Регистрация: 5.04.2017
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:31) #
  • +6
  •  (8)
online

Цитата: Lord_Vik
У Зенита команда по подбору исполнителей сильная.

Не слабая скажем.
У Спартака на сегодня самый главный соперник - это сами спартаковцы, точнее , моральное состояние, психология лидера. Если Макар решит этот вопрос, то проблем не должно быть.
А исполнители и у Спартака не слабые. То что Зе и Андриану появятся, я почему то не сомневаюсь. Итальянец их в Уфе раньше времени убрал от греха подальше. Все таки играя в Уфе, он держал в уме игру в Москве.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Lord_Vik
У Зенита команда по подбору исполнителей сильная.


На уровне Анжи.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Gypsy (Сегодня, 12:27) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
У Зенита команда по подбору исполнителей.

Долбослав Баранович, Обороны Нету, перед ними на голову укушеный Гарсия, мертвые Смольников и Шатов, Дурак Юсупов, сам себя недавно удаливший, считай, и тройка дохлых лошадей в атаке - Коко, Глагол и Дзюба laughing
Прям всем составом - в одну банку с формалином - и в кунсткамеру, в Театр Уродов.
Есть хоть кто у них уровня Промеса? Фантазиста типа Жано, поле видящий даже затылком? Данни стар уже... Аналог Глушака, хотя бы?!


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№7 Написал: pasha Киров (Сегодня, 12:25) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: SHIGA
это будет +5 от второго места!

А потом игра с ЦСКА и вопросов может только прибавиться.....


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:21) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
эта игра повернет русло борьбы за второе место..между зенитом, цска и краснодаром!
если даже Спартак потеряет очки в этой игре..это будет +5 от второго места!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:21) #
  • +9
  •  (9)
online

Было бы не плохо 15 числа, т.е завтра, ЦСКА и Ростову сгонять хотя бы ничейку. Ну что бы ЦСКА не выиграл.
А 16 числа Спартак устроит в таком раскладе и ничья, что бы все остались при своих.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:20) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да, тут сложно спорить. Это правда.
У Зенита команда по подбору исполнителей сильная.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: ramil Россия (Сегодня, 12:19) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
поражение от Спартака повернёт Луческо в другое русло smile
Регистрация: 17.05.2016
№2 Написал: vertel латвия (Сегодня, 12:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мирча Луческу: победа над "Спартаком" может развернуть весь чемпионат в другое русло
Может! Но лучше, меньше слов, а больше дела. Ляпнул, что удивишь Спартак- удиви! Но если выйдут те же игроки, то сложно представить себе, чем они могут удивить и тактику нужно поменять на этот матч.
Регистрация: 13.11.2009
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:14) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Лукавит цыган,даже +5 это существенно.Но говорит все правилтно чтоб предельно мотевировать свих футболеров...адекватное вью.
Регистрация: 3.11.2016
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