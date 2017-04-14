Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:06
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (15)
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (15)
11:41
Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке (10)
Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке (10)
10:38
Руслан Нигматуллин: болельщики простят Луческу только в том случае, если "Зенит" выиграет чемпионат (7)
Руслан Нигматуллин: болельщики простят Луческу только в том случае, если "Зенит" выиграет чемпионат (7)
09:11
Футбольная перестрелка в Виго и турецкое сумасшествие. О том, как прошли первые игры четвертьфинала Лиги Европы (3)
Футбольная перестрелка в Виго и турецкое сумасшествие. О том, как прошли первые игры четвертьфинала Лиги Европы (3)
Вчера 23:58
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в матче с "Андерлехтом" (3)
"Манчестер Юнайтед" упустил победу в матче с "Андерлехтом" (3)
Вчера 23:28
Пресс-атташе УрФУ: в матче с чеченцами творился какой-то ад (7)
Пресс-атташе УрФУ: в матче с чеченцами творился какой-то ад (7)
Вчера 23:18
Владимир Быстров: "Зенит" какая-то непонятная команда (6)
Владимир Быстров: "Зенит" какая-то непонятная команда (6)
Вчера 22:19
Болельщики "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе, болельщики "Лиона" выбежали на поле (8)
Болельщики "Бешикташа" устроили беспорядки на стадионе, болельщики "Лиона" выбежали на поле (8)
Мирча Луческу: победа над "Спартаком" может развернуть весь чемпионат в другое русло
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказался о предстоящей схватке с московским "Спартаком" в рамках 23-го тура премьер-лиги.
"Это очень важная игра. Кто будет ментально сильнее выглядеть в этот день, какая команда покажет больший характер, та и будет владеть преимуществом.
Никаких алиби быть не может в этой игре. Эта игра может развернуть весь чемпионат в другое русло, если мы выиграем. Если не получится, то будет очень сложно.
Не думаю, что в таких играх кто-то будет думать о ничьей. Обороняясь или атакуя, обе команды будут думать о победе", - цитирует Луческу "Р-Спорт".
"Это очень важная игра. Кто будет ментально сильнее выглядеть в этот день, какая команда покажет больший характер, та и будет владеть преимуществом.
Никаких алиби быть не может в этой игре. Эта игра может развернуть весь чемпионат в другое русло, если мы выиграем. Если не получится, то будет очень сложно.
Не думаю, что в таких играх кто-то будет думать о ничьей. Обороняясь или атакуя, обе команды будут думать о победе", - цитирует Луческу "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.