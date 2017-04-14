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Александр Бубнов: ЦСКА может улучшить свои позиции, когда конкуренты сталкиваются лбами

Футбольный аналитик Александр Бубнов высказал мнение относительно предстоящего матча премьер-лиги между ЦСКА и "Ростовом".

"Прогноз: 1:0. У ЦСКА выздоровели Миланов и Дзагоев – это значительное усиление.

Армейцы провели неплохой матч против "Краснодара" в гостях, а сейчас, когда конкуренты сталкиваются лбами, имеют возможность улучшить свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов ЦСКА Ростов
Сегодня, 12:20
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№1 Написал: Gypsy (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Армейцы провели неплохой матч против "Краснодара"

Ща такое же с Ростовым откатают - а Спартак победит.
Игрок ЦСКА обыкновенный. Видовое название - стекловолоконь. На стадионе не наблюдается, ввиду отсутствия наблюдателей. По слухам, виден в любой трансляции за 75 рубликов. Основное занятие: превращение времени в лень


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
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