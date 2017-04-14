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Артем Дзюба: я обещал, что не буду праздновать гол в ворота "Спартака"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не будет праздновать гол в ворота "Спартака", воспитанником которого он является.

"Спартак" в воскресенье примет "Зенит" в матче 23-го тура чемпионата России.

"Я стараться буду. Даже если будет какая-то эмоция, я буду прятаться за футболку. Постараюсь. Я обещал многим людям и для себя решил, что не буду праздновать, слово свое надо держать. Я праздновать не буду", - цитирует Дзюбу "Р-Спорт".
Теги: Дзюба Спартак
Сегодня, 12:51
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10
(3)
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:01) #
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  •  (0)
online

главное, что нам пох ,что ты там, вор, будешь, а что не будешь ,иди
трубою, упырёк
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 13:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Не забьёшь..вот и не будешь праздновать...
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:27) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
у тебя пистабола вроде пятка коленка болит не?
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: Gypsy (Сегодня, 13:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Научное название Дзюбы - антропоморфный дендромутант


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:00) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Главное, что-бы вышел с капитанской повязкой. Остальное сложится как обычно.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: лысый Москва (Сегодня, 12:59) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Разве для кого то это еще имеет значение?
Отрезанный ломоть обратно к буханке не приставить.

Но для начала еще забить надо wink
Регистрация: 26.05.2007
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:59) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
.да не будешь....верю тебе...Зениту не повезло с напом..
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 12:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Земляк Зёмы
Ты ещё забей...

еще бы на поле выпустили)))


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 12:58) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтобы он это бубнил до самого матча. Не дай бог забудет...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 12:56) #
  • +10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ты ещё забей...
Регистрация: 16.07.2011
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