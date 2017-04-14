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Мирча Луческу: по-моему, у нас нет никакого конфликта с Шатовым
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура РФПЛ со "Спартаком" рассказал, что не видит конфликта в ситуации с полузащитником Олегом Шатовым.
"Шатов? По-моему, у нас нет никакого конфликта. Какой конфликт может быть между тренером и игроком? Я только здесь столкнулся с этим. Тренер сам принимает решение, кто играет, а кто нет. Он берёт ответственность на себя и сам отвечает за результат.
Самое важное, чтобы у Шатова не было болевых ощущений и травм. Команда не должна зависеть от одного игрока. Коллектив должен быть сплочённым.
Все игроки у нас примерно одного уровня. Сегодня играет один, завтра - другой. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Важно, чтобы все футболисты знали свою роль и профессионально подходили к работе", - передаёт слова Луческу "Чемпионат".
"Шатов? По-моему, у нас нет никакого конфликта. Какой конфликт может быть между тренером и игроком? Я только здесь столкнулся с этим. Тренер сам принимает решение, кто играет, а кто нет. Он берёт ответственность на себя и сам отвечает за результат.
Самое важное, чтобы у Шатова не было болевых ощущений и травм. Команда не должна зависеть от одного игрока. Коллектив должен быть сплочённым.
Все игроки у нас примерно одного уровня. Сегодня играет один, завтра - другой. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Важно, чтобы все футболисты знали свою роль и профессионально подходили к работе", - передаёт слова Луческу "Чемпионат".
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