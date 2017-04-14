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Мирча Луческу: по-моему, у нас нет никакого конфликта с Шатовым

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура РФПЛ со "Спартаком" рассказал, что не видит конфликта в ситуации с полузащитником Олегом Шатовым.

"Шатов? По-моему, у нас нет никакого конфликта. Какой конфликт может быть между тренером и игроком? Я только здесь столкнулся с этим. Тренер сам принимает решение, кто играет, а кто нет. Он берёт ответственность на себя и сам отвечает за результат.

Самое важное, чтобы у Шатова не было болевых ощущений и травм. Команда не должна зависеть от одного игрока. Коллектив должен быть сплочённым.

Все игроки у нас примерно одного уровня. Сегодня играет один, завтра - другой. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Важно, чтобы все футболисты знали свою роль и профессионально подходили к работе", - передаёт слова Луческу "Чемпионат".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а почему молло сидит на лавке? он хоть раз выходил на замену?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:13) #
  • +1
  •  (1)

Ну да, ну да......- сегодня играет Кокорин, завтра играет Кокорин.....(( , а конфликта нет....
Регистрация: 28.12.2015
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