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Губернатор: нужно наказать зачинщиков драки в матче студенческой лиги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал наказать зачинщиков драки, произошедшей между командами Уральского федерального университета и Чеченского госуниверситета во время матча студенческой лиги.

"Вчера на матче Национальной студенческой лиги команда Уральского федерального университета встречалась с командой Чеченского госуниверситета. Матч закончился абсолютно неспортивно: произошла драка, пострадал уральский футболист Александр Тарасов. У него перелом носа и черепно-мозговая травма.

Считаю, что такие инциденты недопустимы, тем более на спортивном поле. Нужно тщательно разобраться в произошедшем и наказать зачинщиков драки. И законы государства, и спортивные правила едины для всех. Они должны исполняться неукоснительно.?

Желаю Александру Тарасову выздоровления, а футболистам обеих команд - побед, спортивной выдержки и уважения друг к другу", - написал Куйвашев в Инстаграме.
Сегодня, 14:09
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