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Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными
Форвард «Зенита» Артем Дзюба в преддверии воскресного матча со «Спартаком» высказался о судействе.
— Мы видели в последнем матче, что в штрафной «Спартака» постоянно велись единоборства. Что вы думаете об этом и есть ли у вас опасения по поводу судейства?
— Назначили Егорова, и судя по тому, что я видел и читал, он обладает довольно хорошим резюме. Он никогда не занимается такими делами, так что в этом плане не должно быть проблем. Они могут и нас жаловаться, но это нормально — мы о них что-то говорим, они — о нас.
Общий фон, мол, «Зенит» жалуется, а они нет — звучит немного смешно. Все СМИ, почти все журналисты — болеют за «Спартак», поэтому они этого хотят. Стараются максимально выставить нас такими обиженными, а у них все хорошо. Если взять эти слезы о том, что «Спартак» первый раз пенальти пробил, то это смешно звучит.
На первом плане должен быть праздник футбола, битва двух столиц, очень хороших команд. Надеюсь, на первом плане будет качественный футбол, потрясающая атмосфера, полный стадион. Этот матч хочется играть всем, смотреть всем, поэтому надеюсь, что у обеих команд получится красивый футбол и победит сильнейший. Надеюсь, это будем мы.
— Что вы имеете ввиду, когда говорите о судействе «Спартака»? Такого благоприятного никогда не было?
— Если взять много матчей, о которых никто не говорит, то с тем же «Ростовом» удалили двух футболистов, я считаю, по беспределу, игру с «Амкаром» спокойненько... Очень судейство хорошее. Никогда они не жалуются в Чечне — я ни разу не видел, чтобы там кого-то судили так хорошо, спокойно, без криков и ора. В Чечню приезжаешь и сразу пенальти как сто процентов, поэтому странно все это было.
Но мы сейчас не об этом. Не надо говорить о судействе. Качество футбола у «Спартака» очень хорошее и мы хотим обыграть такую сильную команду на территории соперника.
ФК "Зенит"
— Мы видели в последнем матче, что в штрафной «Спартака» постоянно велись единоборства. Что вы думаете об этом и есть ли у вас опасения по поводу судейства?
— Назначили Егорова, и судя по тому, что я видел и читал, он обладает довольно хорошим резюме. Он никогда не занимается такими делами, так что в этом плане не должно быть проблем. Они могут и нас жаловаться, но это нормально — мы о них что-то говорим, они — о нас.
Общий фон, мол, «Зенит» жалуется, а они нет — звучит немного смешно. Все СМИ, почти все журналисты — болеют за «Спартак», поэтому они этого хотят. Стараются максимально выставить нас такими обиженными, а у них все хорошо. Если взять эти слезы о том, что «Спартак» первый раз пенальти пробил, то это смешно звучит.
На первом плане должен быть праздник футбола, битва двух столиц, очень хороших команд. Надеюсь, на первом плане будет качественный футбол, потрясающая атмосфера, полный стадион. Этот матч хочется играть всем, смотреть всем, поэтому надеюсь, что у обеих команд получится красивый футбол и победит сильнейший. Надеюсь, это будем мы.
— Что вы имеете ввиду, когда говорите о судействе «Спартака»? Такого благоприятного никогда не было?
— Если взять много матчей, о которых никто не говорит, то с тем же «Ростовом» удалили двух футболистов, я считаю, по беспределу, игру с «Амкаром» спокойненько... Очень судейство хорошее. Никогда они не жалуются в Чечне — я ни разу не видел, чтобы там кого-то судили так хорошо, спокойно, без криков и ора. В Чечню приезжаешь и сразу пенальти как сто процентов, поэтому странно все это было.
Но мы сейчас не об этом. Не надо говорить о судействе. Качество футбола у «Спартака» очень хорошее и мы хотим обыграть такую сильную команду на территории соперника.
ФК "Зенит"
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