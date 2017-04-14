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Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными

Форвард «Зенита» Артем Дзюба в преддверии воскресного матча со «Спартаком» высказался о судействе.

— Мы видели в последнем матче, что в штрафной «Спартака» постоянно велись единоборства. Что вы думаете об этом и есть ли у вас опасения по поводу судейства?

— Назначили Егорова, и судя по тому, что я видел и читал, он обладает довольно хорошим резюме. Он никогда не занимается такими делами, так что в этом плане не должно быть проблем. Они могут и нас жаловаться, но это нормально — мы о них что-то говорим, они — о нас.

Общий фон, мол, «Зенит» жалуется, а они нет — звучит немного смешно. Все СМИ, почти все журналисты — болеют за «Спартак», поэтому они этого хотят. Стараются максимально выставить нас такими обиженными, а у них все хорошо. Если взять эти слезы о том, что «Спартак» первый раз пенальти пробил, то это смешно звучит.

На первом плане должен быть праздник футбола, битва двух столиц, очень хороших команд. Надеюсь, на первом плане будет качественный футбол, потрясающая атмосфера, полный стадион. Этот матч хочется играть всем, смотреть всем, поэтому надеюсь, что у обеих команд получится красивый футбол и победит сильнейший. Надеюсь, это будем мы.

— Что вы имеете ввиду, когда говорите о судействе «Спартака»? Такого благоприятного никогда не было?

— Если взять много матчей, о которых никто не говорит, то с тем же «Ростовом» удалили двух футболистов, я считаю, по беспределу, игру с «Амкаром» спокойненько... Очень судейство хорошее. Никогда они не жалуются в Чечне — я ни разу не видел, чтобы там кого-то судили так хорошо, спокойно, без криков и ора. В Чечню приезжаешь и сразу пенальти как сто процентов, поэтому странно все это было.

Но мы сейчас не об этом. Не надо говорить о судействе. Качество футбола у «Спартака» очень хорошее и мы хотим обыграть такую сильную команду на территории соперника.

ФК "Зенит"
Теги: Дзюба Зенит Спартак
Сегодня, 14:46
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27
(8)
№27 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:00) #
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online

Цитата: zenit47
можешь не торопится, 0:5 в первом, а

Как скажешь! Значит , второй тайм глядеть и не нужно.

Билет есть на матч, а вот на Пасху гости приедут. Я все думал как выйти с положения. Теперь я точно знаю что делать буду! Я все таки выберу друзей и футбол по тв, тем более давно не виделись, чем встать со стола и поехать на стадион где после первого тайма счет будет 0-5.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№26 Написал: trent (Сегодня, 16:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
недоумок...
как же хорошо, что его больше нет в Спартаке!!!

Цитата: Алексей2010
Сегодня что, день Дзюбы?
Его реально слишком много.

ну кто то же из бомжей должен попистеть..


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№25 Написал: Батька (Сегодня, 15:59) #
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online

За кого брехать будешь, спросил кинолог у пса, а кто кость посытнее даст за того и полаю!
Регистрация: 9.09.2016
№24 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 15:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Алексей2010
Сегодня что, день Дзюбы?
Его реально слишком много.

Нет,как обычно одно вью на куски порвали и распечатывают частями.
Регистрация: 27.07.2013
№23 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 15:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня что, день Дзюбы?
Его реально слишком много.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№22 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
чтобы успеть посмотреть по телевизору хотя бы на второй тайм.


можешь не торопится, 0:5 в первом, а второй свинки будут очковать играть, чтобы гнев питерский не вызвать
Регистрация: 17.05.2013
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:47) #
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online

Мацуев: «“Третий концерт Рахманинова” придется играть в более высоком темпе, чтобы успеть увидеть матч»

Всемирно известный пианист, посол ЧМ-2018 и болельщик «Спартака» Денис Мацуев выразил сожаление, что не сможет посетить матч красно-белых с «Зенитом» в рамках 23-го тура чемпионата России. Он отметил, что должен был совершить первый удар в игре как посол чемпионата мира-2018.
– Думал, матч будет 15 апреля. Я должен был делать первый удар, как посол чемпионата мира 2018 года, – сказал Мацуев. – А игру назначили на 16-е. Как назло, в этот день у меня открытие Пасхального фестиваля с Валерием Гергиевым в Большом зале Московской консерватории. Ровно в 19.00. Такого злого Мацуева давно никто не видел. Теперь мне "Третий концерт Рахманинова" придется играть в более высоком темпе, чтобы успеть посмотреть по телевизору хотя бы на второй тайм.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№20 Написал: Sculptor (Сегодня, 15:41) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
хорошо,что он не у нас ,просто хорошо.
Регистрация: 1.02.2017
№19 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:31) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: venyalyaynen
спихивая все то на судей, то на журналистов, то на Москву.

в основном спихивает все на Спартак! bowtie
я даже был удивлен что после матча с анжи он упустил тему что отобрали очки бывшие Спартачи joy
Регистрация: 22.05.2015
№18 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 15:18) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Общий фон, мол, «Зенит» жалуется, а они нет — звучит немного смешно. Все СМИ, почти все журналисты — болеют за «Спартак», поэтому они этого хотят. Стараются максимально выставить нас такими обиженными, а у них все хорошо.


На БомжТВ журнашлюшки договорились до того, что мол Карера ничего про судей не говорит, тем самым давит на них, мол какой я хороший, и вы должны симпатизировать Спартаку. А Плаческу молодец, его нельзя винить, что он все время не доволен судейством и ноет после каждой игры, у него мол такая тактика, он всю вину снимает с игроков, поддерживает их, спихивая все то на судей, то на журналистов, то на Москву.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№17 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:17) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Дзюба не тем занят.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№16 Написал: Gypsy (Сегодня, 15:07) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обиженого Бздюбу - в обиженку, в Кресты. Ему понравится, выйдет оттуда правильных, запитерастических цветов!
И еще медаль аблотуса на лоб, на болтовом креплении


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№15 Написал: _бояра_ (Сегодня, 15:06) #
  • -1
  •  (5)

spiri СЛАВЯНСК
Болеет за:
«Зенит»


Э, как тебя АТО прозамбировало
Регистрация: 10.02.2017
№14 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:04) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Бздюба,а ты знаешь кто такие обиженные ваще?Рассказать тебе поленообразный?Ты блин про матч со Спартаком в Питере ни слова не сказал!Там по твоему всё было ОК!И не вздумай падать в штрафной Спартака в воскресенье,Егоров тебя уже давно раскусил,как ты отрабатываешь на тренировках падения в штрафной!
Регистрация: 2.04.2012
№13 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:03) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
обиженный шлюба, ты это миллеру скажи.. что все комментаторы газпроммедиа болеют за Спартак! smile
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:59) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
Где сейчас работает Стогниенко?


ВГТРК и Eurosport 1.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:59) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем обижаешь,дорогой, Геннадия Сергеевича и Погорелова, хотя бы этих двоих не относишь к поклонникам КБ.
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: _бояра_ (Сегодня, 14:58) #
  • +7
  •  (13)

Здуба смешон и жалок
Побежал за титулами, а титулы от него, как от прокаженного - вот все над ним и потешаются
Ущербный, как и вся бомжарня
Регистрация: 10.02.2017
№9 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 14:57) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Тема,гол давай!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№8 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:56) #
  • +7
  •  (11)

Ну да, особо голубой медиапул за Спартак пластается. И Орлов с Погореловым в первых рядах.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: spartak-higway
Где сейчас работает Стогниенко?

В баре , наверное, там же где и Уткин. Евроспорт и т п.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Gypsy (Сегодня, 14:53) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
Где сейчас работает Стогниенко?

Кому принадлежит НТВ и Матч-ТВ? Являются ли 1ый и второй каналы - государственными, т.е. рупором питерских понаехалов в Белокаменную?
Короче, Дзюба за зиму пострадал от дятлов и плодовой гнили


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№5 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 14:53) #
  • +7
  •  (11)

че-то рано стали сопли выпускать и слюни,похоже Плаческу провел уже тренинг по соплям.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№4 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 14:51) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
миллер-то в курсе,что журналисткий корпус почти в полном составе посмел не влиться в стройные 15-миллионные ряды долбоёбов? laughing


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№3 Написал: vlees.. (Сегодня, 14:50) #
  • +8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
blush как же рад что это чмо играет у бомжей,самое интересное что они даже не думаю что проблема в их игре,всех у них виноваты,и судьи и журналисты,дебильное голубое шапито.
Регистрация: 2.04.2017
№2 Написал: Батька (Сегодня, 14:50) #
  • +8
  •  (12)
online

Но мы сейчас не об этом. Не надо говорить о судействе.

Дебил все обговорил, все рассказал ... поплакал и говорит что не надо об этом говорить =))
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:48) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Где сейчас работает Стогниенко?


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
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