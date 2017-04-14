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"Мордовия" погасила долги перед футболистами

Капитан "Мордовии" Ренат Сабитов во время встречи с президентом РФС Виталием Мутко сообщил, что саранский клуб рассчитался по долгам перед игроками.

"Все долги и перед предыдущим, и текущем составами погашены. Проблем в этом плане сейчас нет", - цитирует Мутко ТАСС.

Мутко прибыл в Саранск, чтобы осмотреть объекты чемпионата мира-2018.
Теги: Мордовия Мутко
Сегодня, 14:53
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