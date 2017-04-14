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Мохаммед Сиссоко продолжит карьеру в Индонезии
Мохаммед Сиссоко продолжит карьеру в Индонезии
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Вчера 22:09
Виллаш-Боаш, Халк и Витсель встретились в Китае (фото) (4)
Виллаш-Боаш, Халк и Витсель встретились в Китае (фото) (4)
Вчера 22:04
Артем Дзюба: скоро битва! (фото) (8)
Артем Дзюба: скоро битва! (фото) (8)
Вчера 21:37
Сергей Белоголовцев: "Спартак" постарается подавить "Зенит", который находится не в лучшей форме (14)
Сергей Белоголовцев: "Спартак" постарается подавить "Зенит", который находится не в лучшей форме (14)
Вчера 21:14
Алия Мустафина: надеюсь, "Спартак" выиграет у "Зенита" (19)
Алия Мустафина: надеюсь, "Спартак" выиграет у "Зенита" (19)
Вчера 20:03
"Рубин" интересуется полузащитником сборной Эквадора (2)
"Рубин" интересуется полузащитником сборной Эквадора (2)
Вчера 19:43
Андреа Барцальи может продолжить карьеру в США
Андреа Барцальи может продолжить карьеру в США
Вчера 19:25
Крис Смоллинг и Мата выбыли на месяц из-за травм
Крис Смоллинг и Мата выбыли на месяц из-за травм
Вчера 19:11
Игорь Резвухин: там никакой драки не было
Игорь Резвухин: там никакой драки не было
Вчера 18:34
Агент: Маурисио очень счастлив играть в "Спартаке" (3)
Агент: Маурисио очень счастлив играть в "Спартаке" (3)
Вчера 17:31
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (5)
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (5)
Вчера 17:27
Роман Бабаев: мы можем предоставить домашнюю арену для матча сборной России против Чили (3)
Роман Бабаев: мы можем предоставить домашнюю арену для матча сборной России против Чили (3)
Вчера 17:12
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Роман Зозуля вошел в исполком ФФУ вместо Тимощука (3)
Вчера 17:01
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (27)
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (27)
Вчера 16:49
Валерий Газзаев: "Зенит" обыграет "Спартак" (16)
Валерий Газзаев: "Зенит" обыграет "Спартак" (16)
Вчера 16:31
Гендиректор "Томи": "Локомотив" и ещё ряд клубов проявляют интерес к нашим молодым игрокам
Гендиректор "Томи": "Локомотив" и ещё ряд клубов проявляют интерес к нашим молодым игрокам
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Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (3)
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Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (4)
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Тимур Жамалетдинов забил молодежной команде "Ростова" (4)
Мохаммед Сиссоко продолжит карьеру в Индонезии
Бывший футболист "Ливерпуля" Мохаммед Сиссоко продолжит карьеру в Индонезии, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист подписал контракт с клубом "Митра Кукар".
Футболист подписал контракт с клубом "Митра Кукар".
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