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Мохаммед Сиссоко продолжит карьеру в Индонезии

Бывший футболист "Ливерпуля" Мохаммед Сиссоко продолжит карьеру в Индонезии, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал контракт с клубом "Митра Кукар".
Вчера, 23:32
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