"Амкар" - "Уфа": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Амкара" и "Уфы" на матч 23-го тура РФПЛ, который пройдет сегодня в Перми.: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Конде, Гол, Огуде, Бодул, Гиголаев, Комолов, Прокофьев.: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев, Живоглядов, Пауревич, Фатай, Стоцкий, Безденежных, Обляков.