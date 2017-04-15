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"Амкар" - "Уфа": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Амкара" и "Уфы" на матч 23-го тура РФПЛ, который пройдет сегодня в Перми.

"Амкар": Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Конде, Гол, Огуде, Бодул, Гиголаев, Комолов, Прокофьев.

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев, Живоглядов, Пауревич, Фатай, Стоцкий, Безденежных, Обляков.
Теги: Амкар Уфа
Сегодня, 11:42
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№2 Написал: Liber Тольятти (Сегодня, 12:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: перевод
два аксакала Рос.футбола:Гаджиев и Тарханов.Что то после большого перерыва "Амкар забуксовал и наоборот Уфа" радует своих поклонников.Обе команды будут играть за 3 очка.у обоих команд есть шансы на 4 место и выход на лигу Евро.

только Уфу тренирует Семак, а не Тарханов
Регистрация: 5.11.2014
№1 Написал: перевод (Сегодня, 11:49) #
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два аксакала Рос.футбола:Гаджиев и Тарханов.Что то после большого перерыва "Амкар забуксовал и наоборот Уфа" радует своих поклонников.Обе команды будут играть за 3 очка.у обоих команд есть шансы на 4 место и выход на лигу Евро.
Регистрация: 21.10.2016
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