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Гол Фредди Гуарина принес победу "Шанхай Шэньхуа" в первенстве Китая

"Шанхай Шэньхуа" переиграл "Чанчунь Ятай" в гостевом матче 20-го тура чемпионата Китая, передает "Газета.ru".

Один из голов в составе победителей в прошедшем поединке забил экс-игрок миланского "Интера" Фредди Гуарин.

Китай. Суперлига. 20-й тур

"Чанчунь Ятай" (Чанчунь) - "Шанхай Шэньхуа" (Шанхай) - 2:3

Голы: 0:1 — Гуарин — 18, 1:1 — Игало — 40 (пен), 2:1 — Игало — 50, 2:2 — Юньдин – 52, 2:3 — Морено — 88
Сегодня, 12:23
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