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Дублеры "Анжи" и "Крыльев Советов" завершили встречу вничью

В матче 23-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Анжи" сыграл вничью с "Крыльями Советов".

Молодежное первенство. 23 тур

"Анжи" - "Крылья Советов" - 1:1

Голы: Кудряшов, 19

"Анжи": Шафинский, М.Магомедов, Рикматуллаев, Патахов, Эльмурзаев, Батов, Кузьмин,Аджиев, Агабалаев, Юсупов, Щербак

"Крылья Советов": Овсянников, Богомолов, Столяров, Масальский, Лозовик, Цвейба, Кудряшов, Киселев, Визнович, Бурюкин, Шамаев.
Теги: Анжи Крылья Советов
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