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Аарон Оланаре: нам не хватило везения, чтобы забить (видео)

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0), передает корреспондент Rusfootball.info.

– Была хорошая игра. Мы хорошо играли и делали все, что могли, но не хватило везения, чтобы забить. Мы создаем моменты, но реализовать их не можем.

– Соперник вышел играть на 0:0?

– Наш соперник играл с усиленным блоком защиты, поэтому мы сделали акцент на атакующий потенциал. Появились сразу я, Ионов и Витинью под нами.

Теги: Оланаре ЦСКА Ростов Rвидео
Сегодня, 18:13
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