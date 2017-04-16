Сами Хедира: команда сосредоточена на "Барселоне"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира прокомментировал победу своей команды в матче против "Пескары" (2:0) в 32-м туре чемпионата Италии.



"Еще три очка. Отличная работа. Команда сосредоточена на "Барселоне", - написал Хедира в твиттере.