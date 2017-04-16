Болельщик "Лейпцига" умер после победы команды над "Фрайбургом"

Поклонник "Лейпцига" скончался после победы своей команды над "Фрайбургом" со счетом 4:0 в матче 29-го тура чемпионата Германии, передает Bild.



56-летний болельщик перенес сердечный приступ прямо на стадионе во время матча.