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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Болельщик "Лейпцига" умер после победы команды над "Фрайбургом"
Поклонник "Лейпцига" скончался после победы своей команды над "Фрайбургом" со счетом 4:0 в матче 29-го тура чемпионата Германии, передает Bild.
56-летний болельщик перенес сердечный приступ прямо на стадионе во время матча.
56-летний болельщик перенес сердечный приступ прямо на стадионе во время матча.
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