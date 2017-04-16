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Болельщик "Лейпцига" умер после победы команды над "Фрайбургом"

Поклонник "Лейпцига" скончался после победы своей команды над "Фрайбургом" со счетом 4:0 в матче 29-го тура чемпионата Германии, передает Bild.

56-летний болельщик перенес сердечный приступ прямо на стадионе во время матча.
Теги: РБ Лейпциг Фрайбург
Сегодня, 15:12
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