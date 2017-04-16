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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Диего Симеоне: не знаю и не понимаю, почему мы не забиваем пенальти
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не знает, почему его команда не реализовала два пенальти в матче 32-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (3:0).
"Не знаю и не понимаю, почему мы не забиваем пенальти. Их исполнение не зависит от командной игры. В целом же, от этого матча у меня остались положительные впечатления", - цитирует Симеоне Goal.com.
"Не знаю и не понимаю, почему мы не забиваем пенальти. Их исполнение не зависит от командной игры. В целом же, от этого матча у меня остались положительные впечатления", - цитирует Симеоне Goal.com.
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