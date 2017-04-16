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"Арсенал" - "Локомотив": стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Локомотива" на матч 23-го тура чемпионата России.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов, Думбия, Боурчану, Александров, Расич.

"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.
Теги: Арсенал Тула Локомотив
Сегодня, 16:45
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№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:50) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Глазам не верю! Самый оптимальный состав на сегодня.
Регистрация: 29.10.2010
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