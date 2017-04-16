"Арсенал" - "Локомотив": стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Локомотива" на матч 23-го тура чемпионата России.



"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов, Думбия, Боурчану, Александров, Расич.



"Локомотив": Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.