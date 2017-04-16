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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
"Урал" с минимальным счетом выиграл у "Томи"
В игре 23-го тура Премьер-лиги "Урал" одержал победу над "Томью".
Чемпионат России
23 тур
"Урал" - "Томь" 1:0
Гол: Бикфалви, 40.
"Урал": Заболотный, Данцев, Кулаков, Динга, Балажиц, Фидлер (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Димитров (Павлюченко, 70), Лунгу (Манучарян, 63), Бикфалви.
"Томь": Солосин, Митерев, Осипов (Карымов, 84), Баляйкин, Попов, Большунов (Науменко, 72), Чуперка, Макурин, Голышев, Соболев, Сасин.
Предупреждения: Данцев, 34, Сасин, 87, Макурин, 89.
Чемпионат России
23 тур
"Урал" - "Томь" 1:0
Гол: Бикфалви, 40.
"Урал": Заболотный, Данцев, Кулаков, Динга, Балажиц, Фидлер (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Димитров (Павлюченко, 70), Лунгу (Манучарян, 63), Бикфалви.
"Томь": Солосин, Митерев, Осипов (Карымов, 84), Баляйкин, Попов, Большунов (Науменко, 72), Чуперка, Макурин, Голышев, Соболев, Сасин.
Предупреждения: Данцев, 34, Сасин, 87, Макурин, 89.
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