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"Урал" с минимальным счетом выиграл у "Томи"

В игре 23-го тура Премьер-лиги "Урал" одержал победу над "Томью".

Чемпионат России

23 тур

"Урал" - "Томь" 1:0

Гол: Бикфалви, 40.

"Урал": Заболотный, Данцев, Кулаков, Динга, Балажиц, Фидлер (Коробов, 82), Емельянов, Ильин, Димитров (Павлюченко, 70), Лунгу (Манучарян, 63), Бикфалви.

"Томь": Солосин, Митерев, Осипов (Карымов, 84), Баляйкин, Попов, Большунов (Науменко, 72), Чуперка, Макурин, Голышев, Соболев, Сасин.

Предупреждения: Данцев, 34, Сасин, 87, Макурин, 89.
Теги: Урал Томь
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