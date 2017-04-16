3 мяча, 3 очка и 4 позиции: "Локомотив" отправляется вверх

Чемпионат России



23 тур



"Арсенал" - "Локомотив" 0:3



Голы: Фернандеш, 53, Майкон, 74 (пен), Ари, 76.

«Локомотив» горячо выступил на разогреве перед главным концертом тура и кардинально изменил своё турнирное положение: победа в Туле переместила команду Сёмина с 9-го сразу на 5-е место.Юрию Сёмину удалось нормализовать игру в обороне в том числе и благодаря схеме – в последних матчах тройка центральных защитников Пейчинович-Квирквелия-Михалик надёжно защищала свои ворота. Однако Юрий Палыч всё же решил поискать от добра добра: вернувшийся в состав Чорлука составил пару Квирквелии, также в старте на тульский матч вышел Баринов, а за атаку должны были отвечать аж 4 человека: Фернандеш, Миранчук, Фарфан и Ари. Всё говорило о том, что «Локомотив» не намерен допустить повторения абсолютно нулевого с точки зрения атаки матча с «Ростовом».Нет, проблем с мячами на тульском стадионе не было, просто в первые минуты хозяевам даже не давали потрогать снаряд. «Локомотив» всей командой находился на чужой половине, при собственной неточности моментально накрывал соперника коллективным прессингом и принимался атаковать снова.После игры с «Ростовом» игроки «Локо» отмечали, как тяжело было что-то сделать со схемой в 3 центральных защитника. «Арсенал», исповедующий такую же, тоже нападению гостей проблемы. Моменты у ворот Габулова возникали реже, чем должны были при таком колоссальном территориальном преимуществе, которое имел «Локомотив» особенно в 1-й половине тайма.Неплохо у москвичей смотрелся Ари, цеплявшийся за мячи и скидывавший их партнёрам. Пытался делать разницу и иногда ей делал Миранчук. Игорь Денисов начинал примерно все атаки, стремился найти вариант для вертикального паса и показывал Баринову, как надо верховодить центром поля. Дмитрий будто бы немного стеснялся, хотя именно он имел первый и лучший момент за первые 45 минут.«Арсенал» очень слабо проявлял себя в атаке: в первые 15 минут команда и вовсе не делала ничего, кроме неточных забросов на здоровенного Расича. Хорватский аргентинец однажды даже пробил по воротам. Но когда у туляков стало хоть что-то получаться, Расич в течение 10-ти секунд бесцеремонно толкнул в спину Баринова и Чорлуку, не демонстрируя никакого намерения сыграть в мяч. Заслуженная и глупейшая жёлтая.Я был уверен, что за такое неспортивное поведение, взявшееся то ли от неуёмной жажды борьбы, то ли напротив от нежелания играть, Расича оштрафуют. Но не думал, что вторая жёлтая настигнет чудака так быстро. Пошёл в корпус Гильерме в верховой борьбы, сбил вратаря – и на 35-й минуте отправился из-под холодного природного душа под горячий раздевалочный. Для команды же это был самый настоящий холодный душ, ей предстояло играть в меньшинстве большую часть матча.Играть в большинстве, конечно, всяко лучше, но тоже задача не из лёгких. Потому Сёмин к новой обстановке решил подготовиться, дополнительно усилив и без того приличную атаку заменой Баринова на Миранчука. Не успели мы толком понять, как «Локомотив» собирается добывать победу, а Мануэл Фернандеш уже сделал это сугубо на своём мастерстве. С дальним ударом португальца недавно в полуфинале кубка познакомился Беленов, но сегодня Фернандеш врезал ещё круче, мяч пошёл по параболической траектории и резко опустился в ворота. Как оказалось, Бурчану не стоило давать Мануэлу никакой свободы даже в метрах 27 от ворот.Сёмин понимал, что не стоит доводить дело до нервной концовки, потому выпустил вместо выпадавшего из игры Фарфана скоростного Майкона. Бразилец добавил движения, вскоре после вскрытия им и Фернандешем правого фланга Миранчук оставил в дураках Вергару. Пенальти и удаление – полный комплект для речи Сергея Кирьякова о судье Лапочкине, который, как и многие другие судьи, сломал игру «Арсеналу». Но на самом деле игру тулякам испортила глупость собственного нападающего Расича, 11-метровый также был бесспорным.Почти сразу после гола Майкона Миранчук вывел Ари 1 на 1, тот довёл дело до разгрома. Как и в матче с «Крыльями» в начале марта, «Локомотив» забил во 2-м тайме 3 мяча, сделал это легко и красиво. А по-настоящему восхищаться собой заставил Фернандеш: радует, что вроде бы уже обрусевший и потерявший место в составе легионер, абсолютно шикарно раскрывается при Сёмине. Дело даже не в его важнейшем и потрясном голе, а в многочисленных великолепных передачах, которые были своевременны, точны и неожиданны для соперника.: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов (Шевченко, 82), Думбия, Боурчану, Александров, Расич.: Гилерме, В. Денисов, Янбаев (Ротенберг, 82), Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов (Касаев, 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Майкон, 61), Ари.: Вергара, 9, Расич, 34, И. Денисов, 37, В. Денисов, 75, Миранчук, 81, Шевченко, 90+1.: Расич, 37.