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22:01
+10 от спартаковской десятки (5)
+10 от спартаковской десятки (5)
18:37
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
17:08
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
Болельщики "Спартака" сожгли флаг "Зенита" (видео)
Во время матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" — "Зенит", который проходит на стадионе "Открытие Арена" в Москве, на секторе фанатов "Спартака" сожгли флаг петербургской команды, сообщает "Чемпионат.сом".
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