Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщики "Спартака" сожгли флаг "Зенита" (видео)

Во время матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" — "Зенит", который проходит на стадионе "Открытие Арена" в Москве, на секторе фанатов "Спартака" сожгли флаг петербургской команды, сообщает "Чемпионат.сом".

Видео
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 21:42
Напечатать
13
(3)
№13 Написал: Распутин (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (0)
online

vasya pupkin2,
ты куй из рта то вытащи... непонятно ничего...
Регистрация: 2.04.2017
№12 Написал: vasya pupkin2 Russia (Сегодня, 22:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Распутин,
Через тур ты будешь сасать сцука. Будем Е5 все свин от и до.


--------------------
ПФК ЦСКА Чемпион России 2012-13-14-16
ПФК ЦСКА Лидер Российского футбола
ПФК ЦСКА Самый лучший клуб в мире!!!
Регистрация: 14.08.2013
№11 Написал: Распутин (Сегодня, 22:37) #
  • -2
  •  (6)
online

vasya pupkin2,
залупкин.. чисть зубы... через тур на клыка будешь брать...
Регистрация: 2.04.2017
№10 Написал: vasya pupkin2 Russia (Сегодня, 22:35) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Распутин,
Слышь свинжопый,иди накуй атсуйда.Е5 спАртакЕ5.


--------------------
ПФК ЦСКА Чемпион России 2012-13-14-16
ПФК ЦСКА Лидер Российского футбола
ПФК ЦСКА Самый лучший клуб в мире!!!
Регистрация: 14.08.2013
№9 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 22:34) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vasya pupkin2
E5свиней

О, еще один кандидат на отсос. Уже скоро, потерпи...


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№8 Написал: Распутин (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (6)
online

vasya pupkin2,
иди спать... вася залупкин... епарь зоофил млять...
Регистрация: 2.04.2017
№7 Написал: vasya pupkin2 Russia (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
E5свиней


--------------------
ПФК ЦСКА Чемпион России 2012-13-14-16
ПФК ЦСКА Лидер Российского футбола
ПФК ЦСКА Самый лучший клуб в мире!!!
Регистрация: 14.08.2013
№6 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 22:12) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
suus, СОСИ!!!


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№5 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 22:00) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы! И флаг сожгли и жопу им, тварям, порвали!


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№4 Написал: holod хамина (Сегодня, 21:58) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
это кретины...уроды..твари..
Регистрация: 16.05.2011
№3 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ростов»
Долб**бы
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: art83 (Сегодня, 21:55) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
А что хотеть от этих дебилов.
Регистрация: 17.09.2010
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:52) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи...
Регистрация: 6.12.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.