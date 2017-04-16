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Геннадий Орлов: "Спартак" сегодня показал чемпионскую игру

Сразу по завершению матча 23 тура "Спартак" - "Зенит" в эфире телеканала Матч ТВ Валерий Карпин и Геннадий Орлов высказали краткое резюме по матчу. Так Валерий Карпин, заключил, что "Спартаку", имея теперь 10 очков преимущества над ЦСКА и 11 "Зенитом" будет очень сложно не стать чемпионом.

- Должно случиться что-то невероятное, чтобы "Спартак" в 7 матчах потерял это преимущество - сказал Валерий Карпин.

При этом Геннадий Орлов был краток. В Эфире телеканала "Матч ТВ" сразу по завершении матча он заявил:

- "Спартак" сегодня показал чемпионскую игру.
Теги: Спартак Зенит Карпин Орлов
Сегодня, 21:58
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18
(6)
№18 Написал: solig65 (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий, Вы это только сегодня увидели?
Регистрация: 21.07.2016
№17 Написал: кандид (Сегодня, 22:45) #
  • 0
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online

Цитата: AVG
Цитата: Imp
Как чемпионство Лестера
Скорее Лестер это Зенит , а Спартак МЮ.Кто и что такое Зенит ? Выскочка.

Не, скорее Ливерпуль!!
Регистрация: 29.09.2016
№16 Написал: interested (Сегодня, 22:30) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Говорил, что Орлов - проклятье "Зенита". angry
Регистрация: 18.10.2013
№15 Написал: seryu Москва (Сегодня, 22:24) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: daveG
Мясо - не рядовая команда. Очевидно, что рано или поздно нашли бы дырку выбраться из тлена.. Каррера нашел...
Щемит ( и да, таки жаба душит), что целый год терпеть этот позор... ну да ладно, переживем...

Лучше говорить не переживем, а привыкнем.
Регистрация: 17.03.2009
№14 Написал: evgen64 Саратов (Сегодня, 22:20) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AVG
Цитата: Imp
Как чемпионство Лестера
Скорее Лестер это Зенит , а Спартак МЮ.Кто и что такое Зенит ? Выскочка.

+100500
Регистрация: 26.11.2016
№13 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 22:16) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Реал»
браво.спартак ,от души браво
Регистрация: 19.10.2010
№12 Написал: боря888 (Сегодня, 22:14) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: daveG
рано или поздно нашли бы дырку выбраться из тлена.. Каррера нашел...

Нашёл дырку - но к спорту и футболу это отношение не имеет
Регистрация: 21.12.2016
№11 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:13) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хена кури бамбук sweat_smile
Регистрация: 6.04.2016
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 22:12) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Пора Зениту , разгружать платежную ведомость...
Регистрация: 21.11.2016
№9 Написал: daveG MO (Сегодня, 22:12) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Мясо - не рядовая команда. Очевидно, что рано или поздно нашли бы дырку выбраться из тлена.. Каррера нашел...
Щемит ( и да, таки жаба душит), что целый год терпеть этот позор... ну да ладно, переживем...


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:10) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
laughing Гена, на твоё мнение нам вообще пох! Продолжай нести чушь о своей любимой "команде"


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:09) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже до ГСО дошло laughing
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: art83 (Сегодня, 22:06) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AVG
Цитата: Imp
Как чемпионство Лестера
Скорее Лестер это Зенит , а Спартак МЮ.Кто и что такое Зенит ? Выскочка.

А вы то кто? Тоже мне великая команда.Радуйся пока.
Регистрация: 17.09.2010
№5 Написал: vlees... (Сегодня, 22:04) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Imp
Как чемпионство Лестера
Все сдали
И Спартак оказался готов к этому

АХАХх ору с таких аналитиков,какой лестер о чем ты,посмотри сколько очков вы набрали после 22 туров в том году,точно такое же количество,сдали они:)просто Спартак стал сильнее,бомбите дальше:)
Регистрация: 15.04.2017
№4 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 22:04) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Старичелло пришел в норму. И этого образумили laughing


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№3 Написал: AVG Россия (Сегодня, 22:03) #
  • +7
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Imp
Как чемпионство Лестера
Скорее Лестер это Зенит , а Спартак МЮ.Кто и что такое Зенит ? Выскочка.
Регистрация: 18.11.2016
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 22:01) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Imp
Как чемпионство Лестера
Все сдали
И Спартак оказался готов к этому

Нет, просто вы теперь занимаете свое место, Спартак вышел из отпуска


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№1 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 22:00) #
  • -10
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как чемпионство Лестера
Все сдали
И Спартак оказался готов к этому


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
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