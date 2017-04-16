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Геннадий Орлов: "Спартак" сегодня показал чемпионскую игру
Сразу по завершению матча 23 тура "Спартак" - "Зенит" в эфире телеканала Матч ТВ Валерий Карпин и Геннадий Орлов высказали краткое резюме по матчу. Так Валерий Карпин, заключил, что "Спартаку", имея теперь 10 очков преимущества над ЦСКА и 11 "Зенитом" будет очень сложно не стать чемпионом.
- Должно случиться что-то невероятное, чтобы "Спартак" в 7 матчах потерял это преимущество - сказал Валерий Карпин.
При этом Геннадий Орлов был краток. В Эфире телеканала "Матч ТВ" сразу по завершении матча он заявил:
- "Спартак" сегодня показал чемпионскую игру.
- Должно случиться что-то невероятное, чтобы "Спартак" в 7 матчах потерял это преимущество - сказал Валерий Карпин.
При этом Геннадий Орлов был краток. В Эфире телеканала "Матч ТВ" сразу по завершении матча он заявил:
- "Спартак" сегодня показал чемпионскую игру.
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