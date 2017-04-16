Равиль Сабитов: Ари именно тот нападающий, который был необходим "Локомотиву"

Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью дляпрокомментировал матч своей экс-команды, против тульского «Арсенала» (0:3) в 23-м туре Премьер-Лиги.Сегодня тульский "Арсенал" безнадёжно уступает «Локомотиву» и, в принципе, у туляков архисложная задача сохранить место в Премьер-Лиге. Что касается "Локомотива", то крупный счёт говорит сам за себя, коллектив вышел и победил, как игра не складывалась, они забили 3 мяча, это уже говорит о многом. В целом, "Локомотив" - это не команда, которая должна иметь преимущество перед середняками или аутсайдерами чемпионата, а команда, которая должна бороться за место гораздо выше середины таблицы. А на данный момент железнодорожники с непосредственными конкурентами по таблице легко решают свои вопросы.Знаете, иногда бывает игровая ситуация, что всё на усмотрение судьи. Здесь очень много зависит от того, насколько арбитр настроен на игру и какой уровень борьбы позволяется. Например, возьмём единоборства во время угловых, их часто показывают крупным планом, видим, что игроки обороны цепляют за майку, обхватывают соперника, и часто судья закрывает на это глаза и даёт возможность играть. В эпизоде с Расичем судья посчитал так, но другой бы, например, мог поступить иначе. Вообще хочу заметить, что многие президенты клубов склоняются к тому, чтобы приглашать иностранных арбитров. Я думаю, что это связано, в первую очередь, не с тем, что не доверяют российским судьям, но после их ошибок серьёзно идут закулисные разговоры на тему того или иного принятого решения. Если такие же ошибки будут совершать приглашённые судьи из Европы, то, во всяком случае, таких разговоров не будет.Я бы сейчас не стал говорить, что после сегодняшней победы 0:3, команда как-то исправила свой игровой почерк. На данный момент я больше склонен полагать, что в команде есть индивидуально оснащённые игроки, которые способны самостоятельно решить той или иной эпизод и превратить его в гол. Но как таковая командная игра, конечно, оставляет желать лучшего.Ни в коем случае - связи здесь нет. Регулярный чемпионат и кубок - это абсолютно две разные задачи. Мы прекрасно знаем, что иногда кубковые матчи намного сложнее, т.к. противостояние состоит всего лишь из одного матча и необходимо выложиться на все 100% и обыграть противника. Я думаю, что попадание «Локомотива» в финал Кубка, говорит о его бойцовских качествах и доле везения, потому как большие клубы не прошли дальше и у красно-зелёных была не такая сложная сетка. А что касаемо чемпионата, то тут матчей много на отрезке, каждый коллектив проводит две игры между собой, поэтому они не всегда носят такой самоотверженный характер. Здесь уже игра за очки, за возможность приблизиться как можно ближе к вершине турнирной таблицы, да и в психологическом плане игры отличаются, как в прочем, и в сравнении с матчами европейских кубков.Учитывая, что железнодорожники поднялись с девятого места на пятую строчку турнирной таблицы, всё же, через чемпионат им будет трудно выйти в зону Лиги Европы, т.к. команду ещё ожидает довольно тяжёлый отрезок, включая предстоящий через тур матч с «ЦСКА» в гостях, а после принимать казанский "Рубин" в домашних стенах. В данном случае гораздо проще максимально выложиться, выиграть финал Кубка, завоевать трофей и, таким образом, попасть в Лигу Европы.В сегодняшнем матче я бы выделил Ари. Помимо того, что он забил третий мяч и был одним из самых видных игроков на поле, также, на мой взгляд, его аренда в "Локомотив" - одно из лучших решений за последнее время. Ари именно тот нападающий, который был необходим железнодорожникам.