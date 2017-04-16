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"Спартак" чемпион?
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"Спартак" обыграл "Зенит" впервые с 2013 года

"Спартак" одержал победу над "Зенитоа" в матче 23-го тура чемпионата России.

Эта победа стала для красно-белых первой впервые с 2013 года.

"Спартак" оторвался от идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а от "Зенита", занимающего третье место, на 11.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 22:12
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4
(2)
№4 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 22:47) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я бы сказал, Зенит проиграл впервые с 13года
Регистрация: 15.03.2012
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
и последняя
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Надеюсь это стоило того.
З.Ы. Луческу ведь уже с чемоданом, тачку ловит на вокзал? Скажите, что это так, пожалуйста!

Какую тачку? Осла в конюшне ворует!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:17) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь это стоило того.
З.Ы. Луческу ведь уже с чемоданом, тачку ловит на вокзал? Скажите, что это так, пожалуйста!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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