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Мирча Луческу: не думаю, что мы заслужили больше ничьей
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком".
"Первый тайм мне не понравился, было много невынужденных потерь. Во втором тайме играли намного лучше, но с определённой долей риска. Мы отыгрались и могли забить ещё. Хороший момент был у Шатова. Пробей он в дальний угол, а не ближний, всё бы изменилось. Был момент и у Дзюбы.
Второй тайм мы провели совсем по-другому. Судя по тому, как протекала игра, могла быть ничья. Но не думаю, что мы заслужили больше ничьей", - заметил Луческу в эфире телеканала "Наш футбол".
"Первый тайм мне не понравился, было много невынужденных потерь. Во втором тайме играли намного лучше, но с определённой долей риска. Мы отыгрались и могли забить ещё. Хороший момент был у Шатова. Пробей он в дальний угол, а не ближний, всё бы изменилось. Был момент и у Дзюбы.
Второй тайм мы провели совсем по-другому. Судя по тому, как протекала игра, могла быть ничья. Но не думаю, что мы заслужили больше ничьей", - заметил Луческу в эфире телеканала "Наш футбол".
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