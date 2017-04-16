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Мирча Луческу: не думаю, что мы заслужили больше ничьей

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Первый тайм мне не понравился, было много невынужденных потерь. Во втором тайме играли намного лучше, но с определённой долей риска. Мы отыгрались и могли забить ещё. Хороший момент был у Шатова. Пробей он в дальний угол, а не ближний, всё бы изменилось. Был момент и у Дзюбы.

Второй тайм мы провели совсем по-другому. Судя по тому, как протекала игра, могла быть ничья. Но не думаю, что мы заслужили больше ничьей", - заметил Луческу в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Луч-Энергия Луческу Спартак Зенит
Сегодня, 22:28
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11
(0)
№11 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:45) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какая ничья?Спасибо скажи Лунёву и Мельгарехо,счёт должен был быть где-то 7-3.
Регистрация: 12.02.2013
№10 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:45) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что Вы сделали с командой господин тренер?
Регистрация: 17.05.2015
№9 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 22:42) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо и мирчи за такой зенит.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№8 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Билет купил уже себе, в Румынию!?


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№7 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
одна дорога - в Шериф!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№6 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 22:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Смотрел сейчас нтервью Карреры и румына на МатчТВ.
Каррера смотрит в глаза корреспонденту.
А румын смотрит то вниз, то в бок. Глазки бегают, моргает очень часто. Сразу видно, человек постоянно врет и чувствует это на подсознательном уровне, и выдает себя поведением...
Регистрация: 14.06.2015
№5 Написал: interested (Сегодня, 22:34) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Команда мёртвая, и убил её главный тренер. Похоже, он действительно враг России, такой же как и его Румыния. angry
Регистрация: 18.10.2013
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:33) #
  • +4
  •  (4)

Без негров команда Луческу лучшего футбола не покажет. У Спартака Промес, Фернандо, Андриано, Зе Луиш. У Зенита игроков такого уровня и близко нет, но по причине цвета своей кожи в Зенит им вход запрещен. Наказанием за расизм будет неучастие в ЛЧ
Регистрация: 10.10.2013
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:32) #
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  •  (2)
online

Была ничья, да сплыла. Второй тайм получше , намного.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:32) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
не ноет?дануна....
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 22:31) #
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  •  (2)

Адекватно... давай, до свиданья!
Регистрация: 17.06.2016
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