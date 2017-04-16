Мирча Луческу: не думаю, что мы заслужили больше ничьей

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком".



"Первый тайм мне не понравился, было много невынужденных потерь. Во втором тайме играли намного лучше, но с определённой долей риска. Мы отыгрались и могли забить ещё. Хороший момент был у Шатова. Пробей он в дальний угол, а не ближний, всё бы изменилось. Был момент и у Дзюбы.



Второй тайм мы провели совсем по-другому. Судя по тому, как протекала игра, могла быть ничья. Но не думаю, что мы заслужили больше ничьей", - заметил Луческу в эфире телеканала "Наш футбол".