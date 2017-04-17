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Сергей Горлукович: грустно, что "Зенит" из топ-клуба превращается в середняка

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович высказался о победе красно-белых над "Зенитом" в матче 23-го тура премьер-лиги.

"Зенит" - это вообще печальное зрелище… Грустно, когда из топ-клуба с таким бюджетом и возможностями "Зенит" превращается в середняка. Это безобразие, ей-богу. Сбор людей. Как можно до такого опуститься…

А уж про Бранислава Ивановича я вообще молчу. Человек получает такие деньги - миллионы. Лучше его тогда вообще не выпускайте на поле! Не надо позориться.

Это вообще-то чемпионат России, а не чемпионат Белоруссии. Даже не пассажир. Можно подобрать и другое слово. Петрушка! До такой степени нельзя опускаться. Катастрофа!" - цитирует Горлуковича "СЭ".
Теги: Горлукович Спартак Зенит
Сегодня, 10:28
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12
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№12 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
ЭЭ)))

Халк ушел. Вместо его то Жулиано, то Кокорин. Никто его так и не смог заменить.
Вчерашнюю игру Жулиано вообще провалил.

Ушел Витсель. Вместо - Эрнани. Он не может заменить Витселя, у которого было в центре поля мяч не отобрать. Опять же, Эрнани игру также провалил.

Ушел Гарай. Вместо Иванович. ))) Иванович только в
о вчеращней игре чуть 2 привоза не сделал. Красавец))))))))
В общем, что не говори, а состав стал объективно хуже((

Ну блин, состав стал послабее это да, ну уж говорить что Зенит - середняк, это чушь!!! я и говорю что играют не на 100%, но это вопрос к тренеру и к игрокам! У Спартака все те же игроки но играть то стали совершенно по другому, бегают, глаза горят, желание появилось! Нельзя говорить что по подбору игроков Зенит изза этих потерь про которые ты говоришь, стал середняком! Для чемпионата вполне себе состав, просто самоотдача у игроков слабая!
Регистрация: 6.05.2009
№11 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 12:01) #
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Эмоционально, конечно. Но в общем -верно. Команда играет все хуже и хуже. Не пошло у Луческу. Надо что то менять.


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№10 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 11:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Женёка
Ну уж ладно середняк... По подбору игроков вполне нормальный состав. Другое дело что эти игроки не играют как могут, но тут вопрос или к игрокам или к тренеру! Кокорин реально МОЖЕТ играть лучше и по потенциалу он ничем не хуже того же Смолова только он уже лет 5 как не играет, Дзюба как бы к нему не относились очень хороший игрок, зависимый конечно но хороший! Жулиано видели все как осенью играл! Поэтому нужен тренер который всем вставит пропи*дон и они забегают! По сути у Спартака состав больно то не поменялся с предыдущими годами, но заиграли ведь!!!


ЭЭ)))

Халк ушел. Вместо его то Жулиано, то Кокорин. Никто его так и не смог заменить.
Вчерашнюю игру Жулиано вообще провалил.

Ушел Витсель. Вместо - Эрнани. Он не может заменить Витселя, у которого было в центре поля мяч не отобрать. Опять же, Эрнани игру также провалил.

Ушел Гарай. Вместо Иванович. ))) Иванович только в
о вчеращней игре чуть 2 привоза не сделал. Красавец))))))))
В общем, что не говори, а состав стал объективно хуже((

Да еще и Ломбертса нет, Шатов на скамейке, Молло на скамейке (зачем брали?) Мак не о чем
Регистрация: 24.10.2013
№9 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Тогда не понятно чему радуются спартачи, что победили разобранного середнячка или всё-таки Зенит которого боялись.

Ну моментами Вы играли неплохо. Тут скорее отсутствие настроя и недостаток эмоций у игроков. Тот же Дзюба мог дубль сделать в концовке, но ему кривожопость и нерасторопность помешали.
Ну и у нас тоже не все так хорошо, как пишут журналисты. Для ЛЧ надо будет усиление.
Вообще вчера было больше эмоций нежели конструктивного футбола. Не чувствовалась солидность в действиях у Спартака. Тот же глубокий прессинг по-прежнему проблема для защитников, особенно крайних. В атаке беззубость при отсутствии 2 нападающих, точнее не беззубость, а отсутствие вариативности.
Регистрация: 14.03.2009
№8 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:39) #
  • +3
  •  (3)

ПМСМ Зенит с Цыганом недоработали на сборах зимой, вместо физухи увлекались товарняками с контролем мяча. Сильной стороной Зенита всегда были скоростные атаки с пасами за спину на свободное место. А сейчас командного движения мало и свободные зоны появляются редко, отсюда и проблемы в атаке.
Регистрация: 22.09.2009
№7 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 11:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну уж ладно середняк... По подбору игроков вполне нормальный состав. Другое дело что эти игроки не играют как могут, но тут вопрос или к игрокам или к тренеру! Кокорин реально МОЖЕТ играть лучше и по потенциалу он ничем не хуже того же Смолова только он уже лет 5 как не играет, Дзюба как бы к нему не относились очень хороший игрок, зависимый конечно но хороший! Жулиано видели все как осенью играл! Поэтому нужен тренер который всем вставит пропи*дон и они забегают! По сути у Спартака состав больно то не поменялся с предыдущими годами, но заиграли ведь!!!
Регистрация: 6.05.2009
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тогда не понятно чему радуются спартачи, что победили разобранного середнячка или всё-таки Зенит которого боялись. Ведь в ЛЧ разобранных команд не бывает. Спады бывают у всех команд. Вон Рубин два года был чемпионом, а сейчас середняк. А Вы вообще 15 лет без титула и что? Мы верим в Зенит, так как и Вы в Спартак и болеем за команду. Кстати поздравляю с заслуженным Чемпионством в этом году Спартак показывает лучшую игру в ПЛ
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: паровоз (Сегодня, 10:45) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Vinsat
Слуцкий порядок наведет

Раньери ждет! У ЛВС мздря не та!
Регистрация: 25.06.2016
№4 Написал: Lacan (Сегодня, 10:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Действительно, полная правда! Что делает в команде Мистер? Что делает Кокорин и Ко?.....А Иванович просто приехал срубить бабла, не более Просто аут! imp
Регистрация: 27.09.2011
№3 Написал: Vinsat (Сегодня, 10:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Слуцкий порядок наведет


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 10:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
рано или поздно все через это проходят.. ничего страшного..
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: trent (Сегодня, 10:29) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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