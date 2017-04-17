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Евгений Бушманов: шансы "Зенита" и ЦСКА на второе место примерно равны

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что у ЦСКА и "Зенита" примерно равные шансы на второе итоговое место в чемпионате России.

На данный момент в турнирной таблице лидирует "Спартак", который опережает идущих вторыми армейцев на десять очков. Клуб из Санкт-Петербурга отстает от красно-белых на 11 баллов.

"Шансы у команд примерно равны, а исход будет зависеть от того, кто лучше проведет концовку чемпионата", - цитирует эксперта "Газета.ru".
Теги: Бушманов
Сегодня, 10:48
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