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КДК РФС не станет рассматривать удар Витиньо по лицу Кудряшову

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что эпизод с ударом нападающего ЦСКА Витиньо по лицу защитнику "Ростова" Федору Кудряшову рассматриваться не будет.

"В данном случае нет записи ни в протоколе, ни в рапорте делегата матча. Судья данный момент видел и оценил, поэтому КДК его в повестку дня не включил", – цитирует Григорьянца "Р-Спорт".
Теги: Григорьянц Кудряшов Витиньо
Сегодня, 11:57
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№4 Написал: kruga (Сегодня, 12:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Ну а где там был умысел?

умысла может и не было. А грубая игра была. Велик тоже вряд ли хотел травмировать конифея


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№3 Написал: serega_user (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну а где там был умысел? Он же спиной стоял к Кудряшову и боролись оба за мяч. В такой же ситуации был наш Фернандес, да что-то никаких санкций не было к тому, кто подверг его этой травме, помню матч с Мордвой был это.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: AlexYush Москва (Сегодня, 12:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Питерское судейство
Регистрация: 5.05.2014
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 12:02) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Естественно. Зачем? Тупорылое судейство из матча в матч с ЦСКА
Регистрация: 3.05.2014
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