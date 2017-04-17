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Руслан Корян: такой матч "Зениту-2" надо было выигрывать

Форвард "СКА-Хабаровска" Руслан Корян, забивший победный мяч в матче с "Зенитом-2" (1:0), похвалил свою команду за проявленный характер.

– Чего больше в этой победе – удачи или характера, учитывая, что СКА играл с 36-й минуты вдесятером после удаления Дедечко, а гости еще и не реализовали 11- метровый?

– Все в совокупности: когда играешь почти час в меньшинстве, по-другому быть не может, – сказал нападающий армейцев. – И выстояли, и характер показали, и без удачи не обошлось. Плюс Александр Довбня опять нас выручил. На самом деле, «Зенит-2» – молодая, скоростная команда с хорошим тренером – смысл было бежать и прессинговать их вдесятером? Во втором тайме впереди оставили меня одного, хотя и я должен был помогать опорным полузащитникам. Такая была установка в перерыве. Ждали своего шанса – и получили его. Это победа командная, ребята молодцы.

– Зенитовцы бурно протестовали на решение назначить пенальти в их ворота. Вы были рядом с эпизодом – показалось, что Плетина схватили руками…

– Честно говоря, я находился в пол-оборота, тем более мяч отскочил ко мне – был сфокусирован на нем. Да и что тут обсуждать? У «Зенита-2» была прекрасная возможность добиться успеха – почти 60 минут в большинстве, били пенальти. Такие матчи надо выигрывать. Гости сами дали нам шанс.

– Не боялись подходить к «точке» на 89-й минуте, учитывая, что до этого вы не забили пенальти динамовцу Шунину?

– Нет. В этот раз был полностью уверен в себе.

– Наверное, все же не будете отрицать, что СКА весной не впечатляет.

– Да, не все получается. Когда меняется тренерский штаб, всегда требуется время для перестройки – другие профессиональные требования. Но мы стараемся, работаем. Хотя были и хорошие матчи.

Sportbox
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 14:48
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