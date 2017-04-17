Марко Трабукки: Каррера тактически уничтожил румынское чучело

Футбольный агент Марко Трабукки высказался относительно победы "Спартака" над "Зенитом" в премьер-лиге и похвалил своего соотечественника наставника красно-белых Массимо Карреру.



"Массимо без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с 4 топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват? Campeoooones!" – написал Трабукки в твиттере.