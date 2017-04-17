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Марко Трабукки: Каррера тактически уничтожил румынское чучело

Футбольный агент Марко Трабукки высказался относительно победы "Спартака" над "Зенитом" в премьер-лиге и похвалил своего соотечественника наставника красно-белых Массимо Карреру.

"Массимо без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с 4 топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват? Campeoooones!" – написал Трабукки в твиттере.
Теги: Трабукки Каррера Спартак Луческу
Сегодня, 14:59
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72
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№72 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Уверен, что Трабукки выразился совсем не так. Либо журналюги выдернули фразу из контекста для пущей "желтизны", либо внаглую переврали. Для солидного агента подобные высказывания недопустимы.


Вот ссылка на его страницу в твиттере.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№71 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:42) #
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online

Цитата: Fillosoff
Давно так не смеялся.)))) ну зажег, так зажег!))) joy joy joy

пытаюсь сдержаться mask
Регистрация: 7.12.2016
№70 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 16:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Ладно здесь на ветке, полаелись и ... тишина. А когда , публичные люди поливают друг - друга то это , что - то произошло...

Неправильный перевод. Смешно верить всем СМИ.
Регистрация: 4.04.2010
№69 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:37) #
  • 0
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online

Цитата: Миша Люберцы
. А когда , публичные люди поливают друг - друга то это , что - то произошло...


Было бы жестко, если бы этот Трубакки написал бы, что Макар поставил старое чучело раком и отъимел его на глазах у 43т народу.
А так..Старое чучело. Немного троллоло.

Вообщем, веселый и позитивный этот Марко Трабукки.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№68 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 16:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я всё понимаю, но вот это уже ни в какие ворота... Говно ты ;)
Регистрация: 28.01.2016
№67 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:36) #
  • 0
  •  (2)
online

laughing stuck_out_tongue_winking_eye stuck_out_tongue_closed_eyes laughing
Регистрация: 7.12.2016
№66 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:33) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: avlasov1981
Знаешь, бывают универсальные игроки, которые и в полузащите могут сыграть и чистого напа. Когда-то Данни играл напа, сейчас в основном в полузащите....

Так, давай путать не будем? Полузащитник, именно что ПОЛУ! И Защитник, ты МакГиди помнишь? А я его помню игравшим ОПОРНИКА в матче Ирландия-Англия, а он кто по норме?! Некоторые клубы, ну иногда, играли вообще без номинального напа - но это другая песня, я про Барсу, к примеру.
А напы... Например у вас в клубе есть нап касания, обоеногий и с класным ударом с обоих ног - ну он же чистый страйкер, нап касания, как Веллитон у нас, как Вагнер у коней был! Он у вас в жопе на фланге, но рояль-то он таскать НУ ПРОСТО НЕ УМЕЕТ! Я про Топорена


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№65 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ладно здесь на ветке, полаелись и ... тишина. А когда , публичные люди поливают друг - друга то это , что - то произошло...
Регистрация: 10.01.2014
№64 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:32) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уверен, что Трабукки выразился совсем не так. Либо журналюги выдернули фразу из контекста для пущей "желтизны", либо внаглую переврали. Для солидного агента подобные высказывания недопустимы.
Регистрация: 23.11.2009
№63 Написал: metis Riga (Сегодня, 16:30) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
За чучело можно и ответить.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№62 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:29) #
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online

Цитата: Кристоф
Данни - нападающий или полузащитник. Как считаешь?

flushed
Трекуартиста, сунь его в острие - кончится Данни сразу! Это совершенно не близко не нап, это не унивирсал типа Ивелина Попова - универсально хренов на любой позиции


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№61 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 16:26) #
  • 0
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online

для агента помоему перебор!!!


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007
№60 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avlasov1981
Ну ладно, уговорил - без нападающих спартак играл... и с закрытыми глазами и левой ногой

На месте центрального нападающего играл Квинси в этом матче.
Цитата: avlasov1981
Знаешь, бывают универсальные игроки, которые и в полузащите могут сыграть и чистого напа. Когда-то Данни играл напа, сейчас в основном в полузащите.....

По Квинси наверное тоже самое.
Регистрация: 16.08.2008
№59 Написал: Luis (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Сейчас глянул на фото этого агента. Вроде мама русская, папа итальянец, родился в Вероне, это я у кого-то тут прочел, а выглядит как киргиз. Ху из?

да он казах вроде

Не красиво с его стороны
Регистрация: 1.05.2016
№58 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 16:23) #
  • -1
  •  (1)

Накуя румын обижать?
Регистрация: 21.11.2016
№57 Написал: checkmate (Сегодня, 16:23) #
  • -1
  •  (1)

Bravo Marco!
Регистрация: 21.02.2016
№56 Написал: _бояра_ (Сегодня, 16:21) #
  • 0
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Цитата: maradona72
Цитата: _бояра_
чему удивляться, итальянцы - экспансивная нация

Шумная, я знаю.
Вопрос другой. Почему он выглядит как киргиз?

возможно, в природе встречаются итальянцы киргизского происхождения
Регистрация: 10.02.2017
№55 Написал: shower (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (0)

smile
Регистрация: 24.09.2015
№54 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Цитата: Sidhe

Мюллер кто? Да по собственным его словам - полузащ, не помню. веселое какое-то он слово придумал, чтоб описать свое амплуа. А ведь практически все болелы там, журналисты... Говорят иначе, что нап он?

Данни - нападающий или полузащитник. Как считаешь?

Знаешь, бывают универсальные игроки, которые и в полузащите могут сыграть и чистого напа. Когда-то Данни играл напа, сейчас в основном в полузащите.....
Регистрация: 16.04.2016
№53 Написал: _бояра_ (Сегодня, 16:15) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Maks
я так понял что чучело - это не в адрес тренера, а в адрес расстановки в 4 форварда, которое придумал Луческу

вполне возможно, Трабукки по-русски не очень-то и говорит
Регистрация: 10.02.2017
№52 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: _бояра_
чему удивляться, итальянцы - экспансивная нация

Шумная, я знаю.
Вопрос другой. Почему он выглядит как киргиз?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№51 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 16:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Цитата: avlasov1981
А ты посмотри сколько это полузащитник голов за сезон забивает, побольше чем некоторые топ-форварды

Серхио Рамос очень любит забивать мячи. И умеет. От этого он становится нападающим?

Ну ладно, уговорил - без нападающих спартак играл... laughing и с закрытыми глазами и левой ногой
Регистрация: 16.04.2016
№50 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe

Мюллер кто? Да по собственным его словам - полузащ, не помню. веселое какое-то он слово придумал, чтоб описать свое амплуа. А ведь практически все болелы там, журналисты... Говорят иначе, что нап он?

Данни - нападающий или полузащитник. Как считаешь?
Регистрация: 16.08.2008
№49 Написал: _бояра_ (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: maradona72
Сейчас глянул на фото этого агента. Вроде мама русская, папа итальянец, родился в Вероне, это я у кого-то тут прочел, а выглядит как киргиз. Ху из?

чему удивляться, итальянцы - экспансивная нация
Регистрация: 10.02.2017
№48 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (3)
online

Сейчас глянул на фото этого агента. Вроде мама русская, папа итальянец, родился в Вероне, это я у кого-то тут прочел, а выглядит как киргиз. Ху из?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№47 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Кристоф
Серхио Рамос очень любит забивать мячи. И умеет. От этого он становится нападающим?

Мюллер кто? Да по собственным его словам - полузащ, не помню. веселое какое-то он слово придумал, чтоб описать свое амплуа. А ведь практически все болелы там, журналисты... Говорят иначе, что нап он?


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№46 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:03) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет это не правильно так выражаться. Не поддерживаю.
На таком уровне нельзя такие вещи делать.
Регистрация: 22.09.2007
№45 Написал: _бояра_ (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Diesel161
Зачем вообще публиковать идиотский твит какого то тупого, никому не известного тролля? Луческу есть чем гордиться и лично у меня нет повода назвать его чучелом.

это ты никому не известный троль
Регистрация: 10.02.2017
№44 Написал: Кристоф (Сегодня, 15:55) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avlasov1981
А ты посмотри сколько это полузащитник голов за сезон забивает, побольше чем некоторые топ-форварды

Серхио Рамос очень любит забивать мячи. И умеет. От этого он становится нападающим?
Регистрация: 16.08.2008
№43 Написал: _бояра_ (Сегодня, 15:54) #
  • +4
  •  (4)

В Италии румын не уважают, но не настолько уж совсем, как черномазые бомжи черных
Регистрация: 10.02.2017
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