Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:35
Дмитрий Медведев подписал постановление по безопасности в гостиницах перед ЧМ-2018 и КК-2017 (1)
Дмитрий Медведев подписал постановление по безопасности в гостиницах перед ЧМ-2018 и КК-2017 (1)
12:52
Сергей Прядкин: кубок чемпиона России будет вручен на ближайшем домашнем матче победителя РФПЛ
Сергей Прядкин: кубок чемпиона России будет вручен на ближайшем домашнем матче победителя РФПЛ
11:01
"Столица полного превосходства" (10)
"Столица полного превосходства" (10)
09:59
Мирча Луческу во время матча смотрел повтор эпизода с Комбаровым, но не стал говорить о судействе (44)
Мирча Луческу во время матча смотрел повтор эпизода с Комбаровым, но не стал говорить о судействе (44)
08:58
Алексей Игонин: как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, нужно признать, что "Спартак" достоин быть чемпионом (14)
Алексей Игонин: как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, нужно признать, что "Спартак" достоин быть чемпионом (14)
07:45
Мирча Луческу: Кокорин не уступал бы Промесу, если бы отношение к делу было на должном уровне (30)
Мирча Луческу: Кокорин не уступал бы Промесу, если бы отношение к делу было на должном уровне (30)
Дмитрий Шляхтин: бюджет "Крыльев" не более 1 млрд рублей, он останется прежним
Бюджет "Крыльев Советов" в следующем сезоне не изменится, он составляет не более 1 миллиарда рублей, сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
"У нас одна цифра бюджета ежегодно, и мы в этих рамках живем. У нас достаточно регламентированные взносы. Точный бюджет я назвать не смогу, сезон еще не закончился. Но цифра точно не будет превышать 1 миллиарда рублей. И в следующем сезоне эта цифра, думаю, не изменится. По крайней мере, мы все на это надеемся
Я уже говорил, что первая часть сезона клубом была провалена. Сказался уход высококвалифицированных игроков. Пришли новые ребята, проходила перестройка, адаптация, нужна была сыгранность. Сейчас будем двигаться в нужном направлении. Характер игры меняется, картинка – тоже, как вы видите. Будем биться", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
"У нас одна цифра бюджета ежегодно, и мы в этих рамках живем. У нас достаточно регламентированные взносы. Точный бюджет я назвать не смогу, сезон еще не закончился. Но цифра точно не будет превышать 1 миллиарда рублей. И в следующем сезоне эта цифра, думаю, не изменится. По крайней мере, мы все на это надеемся
Я уже говорил, что первая часть сезона клубом была провалена. Сказался уход высококвалифицированных игроков. Пришли новые ребята, проходила перестройка, адаптация, нужна была сыгранность. Сейчас будем двигаться в нужном направлении. Характер игры меняется, картинка – тоже, как вы видите. Будем биться", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.