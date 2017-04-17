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Дмитрий Шляхтин: бюджет "Крыльев" не более 1 млрд рублей, он останется прежним

Бюджет "Крыльев Советов" в следующем сезоне не изменится, он составляет не более 1 миллиарда рублей, сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

"У нас одна цифра бюджета ежегодно, и мы в этих рамках живем. У нас достаточно регламентированные взносы. Точный бюджет я назвать не смогу, сезон еще не закончился. Но цифра точно не будет превышать 1 миллиарда рублей. И в следующем сезоне эта цифра, думаю, не изменится. По крайней мере, мы все на это надеемся

Я уже говорил, что первая часть сезона клубом была провалена. Сказался уход высококвалифицированных игроков. Пришли новые ребята, проходила перестройка, адаптация, нужна была сыгранность. Сейчас будем двигаться в нужном направлении. Характер игры меняется, картинка – тоже, как вы видите. Будем биться", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 15:20
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