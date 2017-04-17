"Хоффенхайм" хочет приобрести Келечи Ихеаначо

Нападающий "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо может продолжить карьеру в "Хоффенхайме", сообщает аllnigeriansoccer.com.



Отмечается, что английский клуб готов продать футболиста в другой клуб, однако с опцией обратного выкупа. Эту информацию подтвердил источник близкий к немецкому клубу.