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"Хоффенхайм" хочет приобрести Келечи Ихеаначо

Нападающий "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо может продолжить карьеру в "Хоффенхайме", сообщает аllnigeriansoccer.com.

Отмечается, что английский клуб готов продать футболиста в другой клуб, однако с опцией обратного выкупа. Эту информацию подтвердил источник близкий к немецкому клубу.
Сегодня, 16:28
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