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Квинси Промес: ваша поддержка вчера была просто супер
Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем инстаграме поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1).
"Ваша поддержка вчера была просто супер!" – написал Промес.
"Ваша поддержка вчера была просто супер!" – написал Промес.
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