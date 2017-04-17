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Квинси Промес: ваша поддержка вчера была просто супер

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем инстаграме поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1).

"Ваша поддержка вчера была просто супер!" – написал Промес.
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 20:28
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