Квинси Промес: ваша поддержка вчера была просто супер

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем инстаграме поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1).



"Ваша поддержка вчера была просто супер!" – написал Промес.