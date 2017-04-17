Джек Уилшир получил травму в матче с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир получил травму в матче 33-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:4).



Как сообщает Daily Mail, хавбек травмировал малую берцовую кость, из-за перелома которой пропустил перед этим значительную часть чемпионата.