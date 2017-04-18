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Зинедин Зидан не подтвердил слухи, что останется в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не подтвердил информацию о том, что останется на своем посту еще на один сезон.

"Нет, я не обсуждал с руководством клуба этот вопрос. Концентрируюсь лишь на каждодневной работе", — цитирует Зидана "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 08:23
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