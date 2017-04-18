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Игорь Чугайнов: Дзюба отлично сыграл, не дал шанса обороне "Спартака"

Экс-хавбек "Локомотива", отечественный тренер Игорь Чугайнов прокомментировал игру "Зенита" в атаке в матче против "Спартака".

"Ситуация, на мой взгляд, была не сложной и не опасной для защитников, но Кришито сделал точную передачу на Дзюбу, а тот хорошо распорядился мячом, не дав Джикии шанса помешать ему поразить ворота.

Здесь Джикии должен был помочь второй центральный защитник, Таски, расположившись ближе к партнеру и Дзюбе, а он оказался в позиции, откуда не мог ни в полной мере подстраховать Ещенко на фланге, ни перехватить мяч, который летел вовсе не на недосягаемой высоте.

Есть определенные ситуации, когда защитник обязан находиться напротив ближней штанги - тогда он не дал бы случиться этому голу. Но здесь все-таки нужно в первую очередь отметить, как "Зенит" после отбора своевременно и четко доставил мяч своему забивному форварду и его отличные действия вблизи ворот", - приводит слова Чунайнова "СЭ".
Теги: Чугайнов Зенит Спартак
Сегодня, 08:41
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(3)
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЧР
да хороший гол, хороший. такая обработка мяча для Дзюбы вообще несвойственна, но заряженность на Спартак у него зашкаливает, а палка раз в год должна и выстрелить... забивал бы он такие хотя бы 2 из 10 моментов, цены бы ему не было, все-таки игрок сборной. пора бы уже избавиться от комплекса "всё против Спартака", а стать профи и против других.

Ничем гол не хорош,мяч от его корявой ноги во время приема отскочил куда то в область плеча и потом в землю.Просто повезло ему вот и все.
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Согласен полностью, почему то на других он так не заряжен, все интервью раздаёт некогда
Цитата: ЧР
да хороший гол, хороший. такая обработка мяча для Дзюбы вообще несвойственна, но заряженность на Спартак у него зашкаливает, а палка раз в год должна и выстрелить... забивал бы он такие хотя бы 2 из 10 моментов, цены бы ему не было, все-таки игрок сборной. пора бы уже избавиться от комплекса "всё против Спартака", а стать профи и против других.
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: Батька (Сегодня, 10:01) #
  • -1
  •  (1)
online

Забил и бог с ним, идем дальше + 11 =) а они пусть голу радуются ... благо наши на 1 больше забили )
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 09:17) #
  • +1
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Не игру , а эпизод!
Регистрация: 29.03.2013
№2 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 09:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эти дифирамбы "бревну" как бы противоречат известной пословице:
"В семье повесившегося о верёвке не говорят". "Тёмчик" просто дерьмовый челевечишко. Были и другие спартачи, переходившие в иные клубы, но так вести себя по отношению к клубу тебя воспитавшему не позволяли себе. А может недостатки воспитания. Просто... Говнюк
Регистрация: 18.02.2012
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 08:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
да хороший гол, хороший. такая обработка мяча для Дзюбы вообще несвойственна, но заряженность на Спартак у него зашкаливает, а палка раз в год должна и выстрелить... забивал бы он такие хотя бы 2 из 10 моментов, цены бы ему не было, все-таки игрок сборной. пора бы уже избавиться от комплекса "всё против Спартака", а стать профи и против других.
Регистрация: 14.03.2010
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