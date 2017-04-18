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Арсен Венгер: схема 3-4-3 добавила нам чуть больше стабильности

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал матч 33-го тура с "Мидлсбро" и объяснил схему 3-4-3.

"Схема 3-4-3 добавила чуть больше стабильности при игре дальними передачами. Против нас играли в быстрый футбол, и нам пришлось непросто. Нам пришлось частично отдать владение мячом.

Иногда хочется владеть мячом, но когда команде не хватает уверенности, смена тактической схемы может добавить веры в свои силы.

Мы хорошо отыграли. Не идеально, но были и самоотдача, и сосредоточенность. При счете 1:1 мы нашли, чем ответить. Это было серьезное испытание, "Мидлсбро" бросил все силы - это был один из их последних шансов остаться в АПЛ", - цитирует Венгера "Газета.ru" со ссылкой на BBC.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 09:59
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