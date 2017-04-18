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СМИ: владелец "ПСЖ" провел переговоры по поводу перехода Алексиса Санчеса

Владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи встретился с представителем нападающего лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, передает "Газета.ru" со ссылкой на французские СМИ.

Сообщается, что представитель чилийского футболиста получил конкретное предложение, а также ознакомился с проектом на сезон-2017/18.

Ранее Нассер Аль-Хелаифи также принимал непосредственное участие в переходе Анхеля Ди Марии и Юлиана Дракслера.
Теги: ПСЖ Санчес
Сегодня, 10:36
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