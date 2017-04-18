На матче "Ростов" - "Спартак" будет аншлаг

На матче 24-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" ожидается аншлаг, информирует пресс-служба "желто-синих".



Сообщается, что все билеты на стадион "Олимп-2" уже проданы. Напомним, "Ростов" и "Спартак" сыграют 22 апреля.