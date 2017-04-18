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На матче "Ростов" - "Спартак" будет аншлаг

На матче 24-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" ожидается аншлаг, информирует пресс-служба "желто-синих".

Сообщается, что все билеты на стадион "Олимп-2" уже проданы. Напомним, "Ростов" и "Спартак" сыграют 22 апреля.
Теги: Ростов
Сегодня, 10:59
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№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:09) #
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online

Цитата: Lord_Vik
Только полная выкладка

В принципе, и ничья Спартак устроит в игре с Ростовым. После, дома обязательно нужно обыгрывать Урал при всем уважении к финалисту кубка.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Думалось, что с Зенитом самый сложный матч.
Этот то будет явно посложнее.
Тут уж Курбан всех наскипи.дарит. Будет играть жостко и в кость.
Там таких хватает. Ох непростой выезд будет.
И да... мы еще не чемпионы angry
Только полная выкладка
Регистрация: 22.09.2007
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