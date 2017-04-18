УФАС: ситуация с "Крестовским" будет долго продолжаться, будут новые госконтракты

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу считает, что будут заключаться новые госконтрактов по стадиону "Крестовский" в связи с тем, что многие выполненные работы потребуют переделки.



"Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты", - рассказал заместителб руководителя УФАС по Петербургу Петр Яковлев.



По его словам, имеются нарушения и в организации процедуры закупок по арене. В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 млн рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика.



"На организаторов был наложен штраф 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа, который может быть наложен по закону", - добавил представитель антимонопольной службы.