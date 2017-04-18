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УФАС: ситуация с "Крестовским" будет долго продолжаться, будут новые госконтракты

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу считает, что будут заключаться новые госконтрактов по стадиону "Крестовский" в связи с тем, что многие выполненные работы потребуют переделки.

"Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты", - рассказал заместителб руководителя УФАС по Петербургу Петр Яковлев.

По его словам, имеются нарушения и в организации процедуры закупок по арене. В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 млн рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика.

"На организаторов был наложен штраф 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма штрафа, который может быть наложен по закону", - добавил представитель антимонопольной службы.
Теги: Крестовский
Сегодня, 12:18
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(8)
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№31 Написал: кандид (Сегодня, 14:22) #
  • +2
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Вся наша страна,это большой Крестовский ! Упыри.
Регистрация: 29.09.2016
№30 Написал: And70 СССР (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 млн рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика....
...На организаторов был наложен штраф 50 тысяч рублей.

laughing
Регистрация: 24.11.2010
№29 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:21) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
..да пусть стоит..пусть...как Колизей....

он же памятник......достроить любой может...а вот перейти в начало окончательной фазы строительства..с последующим переходом к устранению ошибок, это надо УМЕТЬ..

короче у 7 нянек , дитя Крестовское..

всё это по поводу строительства...Славный Питер и его Болельщики, к этому ляпсусу, отношения не Имеют..строили князья...поднявшиеся из грязи..
Регистрация: 6.09.2013
№28 Написал: Саня1589 (Сегодня, 14:09) #
  • +1
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коротко и ясно сказали - стадион сдан, но бабки как пилили, так и будут пилить...
а все потому что стадион толком ни кому не принадлежит... вроде бы города, но не города, вроде бы зенита, но не зенита...
Регистрация: 27.01.2017
№27 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 14:05) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
Цитата: SHIGA
обойдется дешевле и качественнее чем все доделывать, переделывать и снова доделывать, потом еще реконструировать!
проще реально снести к ебеням эту куйню под названием крестовский
а еще это "гамно" содержать же нужно!


Лужу сколько раз переделывали????? Сумму последнего ремонта знаешь?

Стройка это такое дело, что воруют все. Но когда бюджетные деньги , то по себе знаю : только подумаешь, а к тебе уже приехали. И в Лужи воруют это - факт, но так... по чуть-чуть. Но у вас, это не воровство, это - преступление, в которое втянуто половина нашего Кремля...
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Регистрация: 10.01.2014
№26 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 13:51) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ну уже смешно. Против коррупции людей винтят на улице. А тут просто воровство на лицо.
И ничего сделать не могут. Почему не предъявить претензии тем, кто принимал, сдавал. Не востребовать от них бабло?
50 тысяч штраф))))
Регистрация: 10.09.2012
№25 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 13:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Eugene24
Да любой бы оказавшись втянут в такую стройку приложил бы руку, чего уж там,


вот с чего ты это взял скажи мне!!?!?? мало думаешь Державиных на Руси? да их полно, честных людей то, а вот в команде вертикального воровства нашего их полно, там да - любого поставь - воровать будет, их ставят на все эти должности бездарей и оленей этих только при наличии плана конкретного по хищению средств, типа бизнес-плана только воровского... а вы такие продолжайте продолжайте защищайте эту свору...пока у народа терпение не лопнет - куда вы потом бежать то будете от ребятушек с красными тряпками на рукавах и чем это обернется для страны - вот в чем вопрос и большой!


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006
№24 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
ты то откуда про это знаешь?

знаю.
вот Ты сходишь на домашний матч с Уралом в эти выходные.. и нам все расскажешь..ок?


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№23 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Одним словом-Бандитский Петербург! Стадионы в Москве никто не достраивает по одной простой причине-их строил хозяин.И в Краснодаре так же.А в Питере строили государством,тут можно и нужно пристроиться к кормушке и никогда это не кончится,потому как меняются начальники,а у новых тоже есть карманы.
Регистрация: 2.04.2012
№22 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:41) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Цитата: maradona72
Нет , не пошутил. Демонтаж такого сооружения обойдется в 10-15 миллиарда рублями, и это как минимум.

Сергей, времяпровождения на этом чудо стадионе очень опасно! а уж нахождения с детьми вдвойне! это без шуток.

ты то откуда про это знаешь?
Регистрация: 17.05.2013
№21 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:37) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Нет , не пошутил. Демонтаж такого сооружения обойдется в 10-15 миллиарда рублями, и это как минимум.

Сергей, времяпровождения на этом чудо стадионе очень опасно! а уж нахождения с детьми вдвойне! это без шуток.


--------------------
****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№20 Написал: SP-M (Сегодня, 13:28) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: maradona72
Будут искать в темной комнате черную кошку.
Глупости.

правильно сталин сажал этих козлов и расстреливал. долго потом воровства не было.
Регистрация: 10.02.2017
№19 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 13:27) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
шутки шутками, но качество постройки стадиона вообще не вызывает доверия.


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№18 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:00) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Allsanya
, не все еще карманы набили!!

Карманы набиты. Сейчас уже и не своруешь уже..Вот именно сейчас нужно достраивать, и подрядчики хотя строить , доделать, отдать объект как подобает, но денег нет. Ну нет и все.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:55) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Когда по рукам не бьют они хватают все больше и тянутся все дальше


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№16 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 12:54) #
  • +4
  •  (8)

Короче, школы, дома и больницы подождут, не все еще карманы набили!!
Регистрация: 17.12.2015
№15 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да любой бы оказавшись втянут в такую стройку приложил бы руку, чего уж там, 1,1 млрд долларов-то. Главное чтобы не дай Бог этот стадион не стал "памятником" коррупции, халатности и безответственности касаемо тех работ, от качества которых потенциально может зависеть жизнь и здоровье людей.

Другое дело обустройство, вокруг стадиона, опять же уточняя, (травка, деревья, брусчатка, побелка, стоки, парковки, оградки, статуя Кержакова в шляпе Боярского) в таком случае наверное грех не "пилануть". Ну не реально такое представить даже, чтобы это победить. Во всем мире так, в разных масштабах, суммах, объемах. В Китае смертная казнь предусмотрена, ежегодно вагонами ложат чиновников, а все равно берут)


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№14 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:49) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
обойдется дешевле и качественнее чем все доделывать, переделывать и снова доделывать, потом еще реконструировать!
проще реально снести к ебеням эту куйню под названием крестовский
а еще это "гамно" содержать же нужно!


Лужу сколько раз переделывали????? Сумму последнего ремонта знаешь?


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:46) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: SHIGA
Сергей, это так пошутил?

Нет , не пошутил. Демонтаж такого сооружения обойдется в 10-15 миллиарда рублями, и это как минимум.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№12 Написал: Buiser812 (Сегодня, 12:43) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Штраф 50 000 рублей, за незаконно оформленный контракт на сумму более 900 000 000 рублей scream Смешно ребята, этот штраф секретарша может оплатить, которая наверное распечатывала этот контракт worried
Эту страну не победить ворье на ворье, жулье на жулье сидит, уже настолько корнями обросли, что в каждой бочке затычка


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№11 Написал: vertel латвия (Сегодня, 12:43) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
УЖАС- УФАС!!! Они знают больше всех, крупные специалисты. А всё так просто- на Уэмбли различные мелочи устранялись десяток лет и ничего, и на Крестовском такое будет, потому что стадион намного больше и сложнее введённых на сегодняшний день, и на Лужниках так же будет, только там будут скрывать это. А всю прелесть такого стадиона можно будет почувствовать только, когда стукнут неожиданно морозы в -20 градусов(аномалии ведь могут быть), а нужно будет играть в футбол. Так что не переживайте, себе дороже.
Регистрация: 13.11.2009
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:42) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Не, доделать в этом случае дешевле будет, чем сносить.

Сергей, это так пошутил? smile


--------------------
****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:37) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: SHIGA
проще реально снести к ебеням эту куйню

Не, доделать в этом случае дешевле будет, чем сносить.

На худой конец "папу всех бомб"скинуть для демонтажа, но тоже не вариант. Сооружение в черте города. Опасно.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:34) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Его надо разрушить до основанья,а затем... построить новый!


обойдется дешевле и качественнее чем все доделывать, переделывать и снова доделывать, потом еще реконструировать!
проще реально снести к ебеням эту куйню под названием крестовский
а еще это "гамно" содержать же нужно!


--------------------
****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:32) #
  • +5
  •  (7)

УЖАС: деньги преследуют этот стадион...((
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: махмуд иванович шниперсон болота (Сегодня, 12:31) #
  • -2
  •  (6)

какие смешные штрафы
на благоустройство территорий стадиона

а какие у стадиона территории кроме стадиона там же кругом парк и речка чухонка
Его надо разрушить до основанья,а затем... построить новый!

так тока маскалоиды делают здесь все тиной зарастет


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русак эталонный
Регистрация: 30.03.2017
№5 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 12:30) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эх, щас бы Петра Первого воскресить - уж он бы навел порядок. А-то совсем бояре распоясались: бороды бреют, да воровать до сих пор не разучились smirk
Регистрация: 4.06.2015
№4 Написал: trent (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
да вообще весь стадион накуй заново перестроить...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:26) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
только так и никак иначе


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:24) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Его надо разрушить до основанья,а затем... построить новый!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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