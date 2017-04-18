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"Спартак" поздравил болельщиков с 95-летием клуба (видео)

"Спартак" поздравил болельщиков с днем рождения клуба.

"Сегодня нашему клубу исполнилось 95 лет! 18 апреля — особая дата для каждого из нас, друзья. В этот день 1922 года предшественник "Спартака" команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. С тех пор именно 18 апреля мы празднуем день рождения нашего клуба. В этом году - уже в 95-й раз.

"Спартак" – самый титулованный клуб страны. Он завоевывал чемпионское звание 21 раз и еще 13 раз становился обладателем Кубка. В 1938, 1939, 1958, 1992, 1994, 1998 годах спартаковцы делали "золотой дубль" — выигрывали одновременно и чемпионат, и Кубок.

Красно-белые выиграли девять чемпионатов России, причем с 1996 по 2001 год завоевывали золотые медали шесть раз подряд. Это достижение остается непревзойденным. Кроме того, в международных еврокубковых турнирах спартаковцы одержали больше всего побед среди российских клубов. «Спартак» — единственная в России команда, выходившая в полуфинал трех различных еврокубков", - говорится на официальном сайте красно-белых.

Теги: Спартак
Сегодня, 12:59
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(3)
№12 Написал: Campos Москва (Сегодня, 14:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Самый любимый клуб страны с Юбилеем!
Спартак Москва - ты не один, с тобой мы, мы Победим!
И я ГОРД, что стал частью этого ролика!
Регистрация: 26.12.2008
№11 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С юбилеем, родной клуб!!! спортивных успехов и процветания и в дальнейшем!! преумножать достижения и радовать своих преданных болельщиков!
Вперед, Спартак!!!! bowtie


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:10) #
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и вы будьте здравы!!!!!!!!!
троллей в троллейбус
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Поздравления всем КБ !
Ролик шикарный, мурашки по коже, кстати, его показали на табло перед матчем с бомжами, все были в восторге


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: боря888
Цитата: SHIGA
самый титулованный клуб России!

Имеющий одну копу в кучке деревянных - бляшек
Таких титулов не имеет ни один клуб в Европе)))))))))))))))))))))))
))

Му - му это не бляшки а титулы и их не рисуют . а - выигрывают. В одном ряду с нашей командой, по 4 звёзды в Европе : Барса, Бавария и Спартак. И если ты даже от своей безысходности, епанёшься головой об стенку, от этого ничего не изменится. .............................
. Всех красно - былых, с Днём рождения...
Регистрация: 10.01.2014
№7 Написал: olegan кениг (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: боря888
Имеющий одну копу в кучке деревянных - бляшек
Таких титулов не имеет ни один клуб в Европе)))))))))))))))))))))))
))

Eбaть ты баран!
Регистрация: 19.03.2011
№6 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 13:30) #
  • +4
  •  (8)
online

С праздником, КБ!
Классный видос!!!
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: Виталя Миронов_2 (Сегодня, 13:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С днем рожденья!!! Побед!!! Новых достижений!
Регистрация: 17.03.2017
№4 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 13:23) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
УДАЧИ "СПАРТАКУ"!!!!
Регистрация: 21.08.2012
№3 Написал: боря888 (Сегодня, 13:09) #
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Цитата: SHIGA
самый титулованный клуб России!

Имеющий одну копу в кучке деревянных - бляшек
Таких титулов не имеет ни один клуб в Европе)))))))))))))))))))))))
))
Регистрация: 21.12.2016
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 13:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
СПАРТАК, новых побед и достижений!
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:07) #
  • +11
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
мурашки прям по коже!

с Днем Рождения самый титулованный клуб России и постсоветского пространства ! )wink


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****,*-?
Регистрация: 22.05.2015
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