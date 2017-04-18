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"Спартак" поздравил болельщиков с 95-летием клуба (видео)
"Спартак" поздравил болельщиков с днем рождения клуба.
"Сегодня нашему клубу исполнилось 95 лет! 18 апреля — особая дата для каждого из нас, друзья. В этот день 1922 года предшественник "Спартака" команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. С тех пор именно 18 апреля мы празднуем день рождения нашего клуба. В этом году - уже в 95-й раз.
"Спартак" – самый титулованный клуб страны. Он завоевывал чемпионское звание 21 раз и еще 13 раз становился обладателем Кубка. В 1938, 1939, 1958, 1992, 1994, 1998 годах спартаковцы делали "золотой дубль" — выигрывали одновременно и чемпионат, и Кубок.
Красно-белые выиграли девять чемпионатов России, причем с 1996 по 2001 год завоевывали золотые медали шесть раз подряд. Это достижение остается непревзойденным. Кроме того, в международных еврокубковых турнирах спартаковцы одержали больше всего побед среди российских клубов. «Спартак» — единственная в России команда, выходившая в полуфинал трех различных еврокубков", - говорится на официальном сайте красно-белых.
"Сегодня нашему клубу исполнилось 95 лет! 18 апреля — особая дата для каждого из нас, друзья. В этот день 1922 года предшественник "Спартака" команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. С тех пор именно 18 апреля мы празднуем день рождения нашего клуба. В этом году - уже в 95-й раз.
"Спартак" – самый титулованный клуб страны. Он завоевывал чемпионское звание 21 раз и еще 13 раз становился обладателем Кубка. В 1938, 1939, 1958, 1992, 1994, 1998 годах спартаковцы делали "золотой дубль" — выигрывали одновременно и чемпионат, и Кубок.
Красно-белые выиграли девять чемпионатов России, причем с 1996 по 2001 год завоевывали золотые медали шесть раз подряд. Это достижение остается непревзойденным. Кроме того, в международных еврокубковых турнирах спартаковцы одержали больше всего побед среди российских клубов. «Спартак» — единственная в России команда, выходившая в полуфинал трех различных еврокубков", - говорится на официальном сайте красно-белых.
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