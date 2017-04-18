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Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек вызван в суд по делу о наркотиках

Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек вызван в суд для дачи свидетельских показаний по подозрению в покупке наркотиков в Праге, сообщает idnes.

Вместе с Ванеком в качестве свидетеля по этому делу также проходит еще один чешский футболист – полузащитник пльзеньской "Виктории" Ян Копиц.

Основным обвиняемым по делу является наркодилер Витежслав Мейшнер, у которого, по версии следствия, в мае 2016 года Ванек, на тот момент защищавший цвета "Виктории", купил некоторое количество наркотических веществ.

Копиц, по данным следствия, весной 2016-го одолжил Мейшнеру полмиллиона крон, хотя на тот момент они были знакомы всего месяц. Свидетель сообщил, что он познакомился с Мейшнером через Ванека в мае прошлого года на дискотеке в клубе.

Р-Спорт
Теги: Уфа
Сегодня, 14:37
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