Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек вызван в суд по делу о наркотиках

Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек вызван в суд для дачи свидетельских показаний по подозрению в покупке наркотиков в Праге, сообщает idnes.Вместе с Ванеком в качестве свидетеля по этому делу также проходит еще один чешский футболист – полузащитник пльзеньской "Виктории" Ян Копиц.Основным обвиняемым по делу является наркодилер Витежслав Мейшнер, у которого, по версии следствия, в мае 2016 года Ванек, на тот момент защищавший цвета "Виктории", купил некоторое количество наркотических веществ.Копиц, по данным следствия, весной 2016-го одолжил Мейшнеру полмиллиона крон, хотя на тот момент они были знакомы всего месяц. Свидетель сообщил, что он познакомился с Мейшнером через Ванека в мае прошлого года на дискотеке в клубе.