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Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек вызван в суд по делу о наркотиках
Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек вызван в суд для дачи свидетельских показаний по подозрению в покупке наркотиков в Праге, сообщает idnes.
Вместе с Ванеком в качестве свидетеля по этому делу также проходит еще один чешский футболист – полузащитник пльзеньской "Виктории" Ян Копиц.
Основным обвиняемым по делу является наркодилер Витежслав Мейшнер, у которого, по версии следствия, в мае 2016 года Ванек, на тот момент защищавший цвета "Виктории", купил некоторое количество наркотических веществ.
Копиц, по данным следствия, весной 2016-го одолжил Мейшнеру полмиллиона крон, хотя на тот момент они были знакомы всего месяц. Свидетель сообщил, что он познакомился с Мейшнером через Ванека в мае прошлого года на дискотеке в клубе.
Р-Спорт
Вместе с Ванеком в качестве свидетеля по этому делу также проходит еще один чешский футболист – полузащитник пльзеньской "Виктории" Ян Копиц.
Основным обвиняемым по делу является наркодилер Витежслав Мейшнер, у которого, по версии следствия, в мае 2016 года Ванек, на тот момент защищавший цвета "Виктории", купил некоторое количество наркотических веществ.
Копиц, по данным следствия, весной 2016-го одолжил Мейшнеру полмиллиона крон, хотя на тот момент они были знакомы всего месяц. Свидетель сообщил, что он познакомился с Мейшнером через Ванека в мае прошлого года на дискотеке в клубе.
Р-Спорт
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