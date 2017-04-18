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"Ювентус" выпустил видео перед игрой с "Барселоной"

"Ювентус" накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (первая игра - 3:0) выпустил видео с названием "Время перезарядиться".

В видео команда призывается к тому, чтобы закончить начатое дело по выходу в полуфинал.

Теги: Ювентус
Сегодня, 15:34
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