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Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (11)
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Александр Бубнов: с таким составом "Динамо", думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ (7)
"Ювентус" выпустил видео перед игрой с "Барселоной"
"Ювентус" накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (первая игра - 3:0) выпустил видео с названием "Время перезарядиться".
В видео команда призывается к тому, чтобы закончить начатое дело по выходу в полуфинал.
В видео команда призывается к тому, чтобы закончить начатое дело по выходу в полуфинал.
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