"Ювентус" выпустил видео перед игрой с "Барселоной"

"Ювентус" накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (первая игра - 3:0) выпустил видео с названием "Время перезарядиться".



В видео команда призывается к тому, чтобы закончить начатое дело по выходу в полуфинал.



