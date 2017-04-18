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Камиль Глик: главное в этом сезоне - выиграть чемпионат Франции

Защитник "Монако" Камиль Глик оценил шансы монегасков на победу в чемпионате Франции.

"Главное в этом сезоне - выиграть чемпионат Франции. У нас хорошие шансы, все в наших руках. Остался последний шаг, до решающих матчей два месяца. Никак нельзя упустить такую возможность, об этом все мы говорим постоянно. Я всегда мечтал о Лиге чемпионов и наконец выступаю в ней. В своем дебютном сезоне играю в четвертьфинале - путешествие получается очень увлекательным. Нужно много работать, чтобы играть за команду, которая показывает такой атакующий футбол. Лига чемпионов требует максимальной концентрации, ведь против тебя играют топ-футболисты. Когда выступаешь на таком уровне, вся команда должна очень хорошо обороняться", - цитирует Глика официальный сайт УЕФА.
Теги: Монако
Сегодня, 19:03
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