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Камиль Глик: главное в этом сезоне - выиграть чемпионат Франции
Защитник "Монако" Камиль Глик оценил шансы монегасков на победу в чемпионате Франции.
"Главное в этом сезоне - выиграть чемпионат Франции. У нас хорошие шансы, все в наших руках. Остался последний шаг, до решающих матчей два месяца. Никак нельзя упустить такую возможность, об этом все мы говорим постоянно. Я всегда мечтал о Лиге чемпионов и наконец выступаю в ней. В своем дебютном сезоне играю в четвертьфинале - путешествие получается очень увлекательным. Нужно много работать, чтобы играть за команду, которая показывает такой атакующий футбол. Лига чемпионов требует максимальной концентрации, ведь против тебя играют топ-футболисты. Когда выступаешь на таком уровне, вся команда должна очень хорошо обороняться", - цитирует Глика официальный сайт УЕФА.
"Главное в этом сезоне - выиграть чемпионат Франции. У нас хорошие шансы, все в наших руках. Остался последний шаг, до решающих матчей два месяца. Никак нельзя упустить такую возможность, об этом все мы говорим постоянно. Я всегда мечтал о Лиге чемпионов и наконец выступаю в ней. В своем дебютном сезоне играю в четвертьфинале - путешествие получается очень увлекательным. Нужно много работать, чтобы играть за команду, которая показывает такой атакующий футбол. Лига чемпионов требует максимальной концентрации, ведь против тебя играют топ-футболисты. Когда выступаешь на таком уровне, вся команда должна очень хорошо обороняться", - цитирует Глика официальный сайт УЕФА.
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