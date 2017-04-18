Португалия в июне проведет товарищеский матч с Кипром

Сборная Португалии проведет товарищеский матч против сборной Кипра 3 июня, сообщает официальный сайт Федерации футбола чемпионов Европы-2016.



Игра пройдет на стадионе "Антониу Коимбра да Мота" в Эшториле. Отметим, что в этот день в Кардиффе пройдет финал Лиги чемпионов.