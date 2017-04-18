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17:55
Массимо Каррера: сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования придержим до конца сезона (13)
Массимо Каррера: сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования придержим до конца сезона (13)
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Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (13)
Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (13)
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Дмитрий Песков: в Кремле не будут комментировать ситуацию по "Крестовскому", у нас и так много ведомств (16)
Дмитрий Песков: в Кремле не будут комментировать ситуацию по "Крестовскому", у нас и так много ведомств (16)
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Кто попадет в четверку? (6)
Кто попадет в четверку? (6)
Португалия в июне проведет товарищеский матч с Кипром
Сборная Португалии проведет товарищеский матч против сборной Кипра 3 июня, сообщает официальный сайт Федерации футбола чемпионов Европы-2016.
Игра пройдет на стадионе "Антониу Коимбра да Мота" в Эшториле. Отметим, что в этот день в Кардиффе пройдет финал Лиги чемпионов.
Игра пройдет на стадионе "Антониу Коимбра да Мота" в Эшториле. Отметим, что в этот день в Кардиффе пройдет финал Лиги чемпионов.
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