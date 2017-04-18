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Португалия в июне проведет товарищеский матч с Кипром

Сборная Португалии проведет товарищеский матч против сборной Кипра 3 июня, сообщает официальный сайт Федерации футбола чемпионов Европы-2016.

Игра пройдет на стадионе "Антониу Коимбра да Мота" в Эшториле. Отметим, что в этот день в Кардиффе пройдет финал Лиги чемпионов.
Теги: Сборная Португалии Сборная Кипра
Сегодня, 19:26
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