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"Лестер" - "Атлетико": стартовые составы

"Лестер Сити" и "Атлетико" объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Беналуань, Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Марез, Варди, Окадзаки.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Ф. Луис, Хименес, Габи, Коке, Сауль, Карраско, Гризманн.
Теги: Лестер Атлетико
Сегодня, 21:01
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