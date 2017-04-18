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Андрес Иньеста: мы верим, что можем переломить ход борьбы с "Ювентусом"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".

"Счет плохой. В Турине мы все сделали неважно. Ужасно все сделали, если откровенно. Так что задача трудная. Тем более, что это Лига чемпионов. Но у нас найдутся аргументы. Мы верим, что можем переломить ход борьбы. Это и есть наша цель. Надо взять ход игры под контроль и создавать моменты, чтобы "Юве" не чувствовал себя в безопасности. Вот наш подход. Мы должны провести идеальный во всех смыслах матч - тактически, психологически и физически", - цитирует Иньесту официальный сайт УЕФА.
Теги: Иньеста Барселона Ювентус
Сегодня, 22:20
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