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Даниэл Алвес: в "Барселоне" я пережил поистине эпические моменты

Защитник "Ювентуса" Даниэл Алвес в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" отметил, что был счастлив в каталонском клубе.

"Когда я покидал "Барселону", у меня не было каких-то негативных ощущений или негативной энергии - это всё слишком скучно. Здесь я пережил поистине эпические моменты. Были и не самые приятные времена, но это жизнь, это естественно", - цитирует Алвеса официальный сайт УЕФА.
Теги: Алвес Ювентус Барселона
Вчера, 23:05
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